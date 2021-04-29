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Бренд Redmi презентував свій перший смартфон для геймерів

29 квітня 2021, 02:19

Апарат називається Redmi K40 Game Enhanced Edition. Він отримав дизайн, відповідний ігровому пристрою, тригери на бічній грані і доступний цінник.

Redmi K40 Game Enhanced Edition
Redmi K40 Game Edition - доступний смартфон для геймерів / Xiaomi

Вчора ввечері пройшла презентація Redmi K40 Gaming Edition – першого геймерського смартфона бренду. Він отримав потужні стереодинаміки JBL з підтримкою Dolby Atmos, тригери на бічній грані і конкурентний цінник.

Зовні новинка досить сильно відрізняється від базового K40: на спинку нанесений напис "Fighting", спалах оформлено у вигляді блискавки, а в модуль камери вбудували RGB-підсвічування, розміщене прямо в блоці камери.

В основу телефону ліг 6-нанометровий процесор Dimensity 1200. Екран 6,67-дюймів (Full HD+) формату E4 AMOLED з адаптивною частотою оновлення - вона знижується при перегляді статичних зображень заради економії енергії і підвищується до максимальних 120 Гц в іграх. Інші характеристики дисплея включають сертифікацію HDR10 + і 100% охоплення колірного простору DCI-P3.

У смартфоні встановлена 64-мегапіксельний головний об'єктив з першою в галузі лінзою з оптичного скла з наднизькою дисперсією, що знижує кількість відблисків і пропускає більше світла на матрицю. Крім того, є 8-мегапіксельний надширокий об'єктив з кутом огляду 120 градусів і 2-мегапіксельна макрокамера. Селфі-модуль 16-мегапіксельний.

Redmi K40 Game Enhanced Edition

Як і будь-який чисто ігровий смартфон, Redmi K40 Game Enhanced Edition отримав додаткові кнопки (тригери) на бічній грані, що робить ігровий процес більш зручним. Серед інших фішок варто відзначити батарею на 5065 маг зі швидкою зарядкою 67 Вт, Захист від вологи за стандартом IP53, Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.1. Також вказується наявність NFC.

У продажу Redmi K40 Gaming Edition з'явиться 30 Квітня і буде доступний у безлічі конфігурацій:

  • Redmi K40 Game Enhanced Edition (6 + 128 ГБ) — 1999 юанів (~8499 грн)
  • Redmi K40 Game Enhanced Edition (8 + 128 ГБ) — 2199 юанів (~9399 грн)
  • Redmi K40 Game Enhanced Edition (8 + 256 ГБ) — 2399 юанів (~10 299 грн)
  • Redmi K40 Game Enhanced Edition (12 + 128 Гб) — 2399 юанів (~10 299 грн)
  • Redmi K40 Game Enhanced Edition (12 + 256 ГБ) — 2699 юанів (~11 499 грн)

Про надходження пристрою на території України буде повідомлено додатково.

Раніше цього року компанія Xiaomi привезла в Україну бюджетну серію Redmi Note 10. Новинки вперше в серії охазяйнувалися AMOLED-матрицями замість IPS, а "прошка" отримала ще й 108-мегапіксельну камеру.

До речі, це вже третій флагман Xiaomi, який дебютував в нашій країні з початку 2021-го. Раніше виробник випустив на український ринок бюджетний Redmi Note 9T і "король на Android" Mi 11.

Xiaomi
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