УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Бренд Redmi представил свой первый смартфон для геймеров

28 апреля 2021, 12:50

Аппарат называется Redmi K40 Game Enhanced Edition. Он получил дизайн, соответствующий игровому устройству, триггеры на боковой грани и доступный ценник.

Redmi K40 Game Enhanced Edition
Redmi K40 Game Edition - доступный смартфон для геймеров / Xiaomi

Вчера вечером прошла презентация Redmi K40 Gaming Edition – первого геймерского смартфона бренда. Он получил мощные стереодинамики JBL с поддержкой Dolby Atmos, триггеры на боковой грани и конкурентный ценник.

Внешне новинка достаточно сильно отличается от базового K40: на спинку нанесена надпись "Fighting", вспышка оформлена в форме молнии, а в модуль камеры встроили настраиваемую RGB-подсветку, размещённую прямо в блоке камеры.

В основу телефона лёг 6-нанометровый процессор Dimensity 1200. Экран 6,67-дюймов (Full HD+) формата E4 AMOLED с адаптивной частотой обновления - она снижается при просмотре статичных изображений ради экономии энергии и повышается до максимальных 120 Гц в играх. Другие характеристики дисплея включают сертификацию HDR10 + и 100% охват цветового пространства DCI-P3.

В смартфоне установлена 64-мегапиксельный главный объектив с первой в отрасли линзой из оптического стекла со сверхнизкой дисперсией, снижающей количество бликов и пропускающей больше света на матрицу. Кроме того, имеется 8-мегапиксельный сверхширокий объектив с углом обзора 120 градусов и 2-мегапиксельная макро-камера. Селфи-модуль 16-мегапиксельный.

Redmi K40 Game Enhanced Edition

Как и любой чисто игровой смартфон, Redmi K40 Game Enhanced Edition получил дополнительные кнопки (триггеры) на боковой грани, что делает игровой процесс более удобным. Среди других фишек стоит отметить батарею на 5065 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт, защиту от влаги по стандарту IP53, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Также указывается наличие NFC.

В продаже Redmi K40 Gaming Edition появится 30 апреля и будет доступен во множестве конфигураций:

  • Redmi K40 Game Enhanced Edition (6+128 ГБ) — 1999 юаней (~8499 грн)
  • Redmi K40 Game Enhanced Edition (8+128 ГБ) — 2199 юаней (~9399 грн)
  • Redmi K40 Game Enhanced Edition (8+256 ГБ) — 2399 юаней (~10 299 грн)
  • Redmi K40 Game Enhanced Edition (12+128 Гб) — 2399 юаней (~10 299 грн)
  • Redmi K40 Game Enhanced Edition (12+256 ГБ) — 2699 юаней (~11 499 грн)

О поступлении устройства на территории Украины будет сообщено дополнительно.

Ранее в этом году компания Xiaomi привезла в Украину бюджетную серию Redmi Note 10. Новинки впервые в серии обзавелись AMOLED-матрицами вместо IPS, а "прошка" получила еще и 108-мегапиксельную камеру.

К слову, это уже третий флагман Xiaomi, дебютировавший в нашей стране с начала 2021-го. Ранее производитель представил на украинском рынке бюджетный Redmi Note 9T и "король на Android" Mi 11.

Xiaomi
Сейчас вы просматриваете новость «Бренд Redmi представил свой первый смартфон для геймеров». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Врач назвала смертельную опасность семечекВрач назвала смертельную опасность семечек В Киеве 16-летний парень зарезал родителей и младшего братаВ Киеве 16-летний парень зарезал родителей и младшего брата Необыкновенная челка, которая сделает ваш образ модным весной и летомНеобыкновенная челка, которая сделает ваш образ модным весной и летом Гороскоп всех знаков Зодиака на 26 апреля: сопровождение удачи и предательствоГороскоп всех знаков Зодиака на 26 апреля: сопровождение удачи и предательство Дни режима Путина будут сочтены при одном условии – российский политикДни режима Путина будут сочтены при одном условии – российский политик

Последние новости

14:07
В Кабмине озвучили планы по сокращению "красных" зон карантина
14:03
Мобильные телефоны вызывают рак: названы 10 мифов о смертельной болезни Видео
13:55
Стало известно, кто при дворе все еще злится на Меган Маркл после ее отъезда
13:53
В магазине PlayStation можно купить игры со скидками до 95% Видео
13:52
Свежий гороскоп всех знаков Зодиака: находка дара и угроза здоровью Видео
Реклама
13:52
"Окрыляющий" гороскоп на месяц: что ждет Деву в мае 2021 года
13:49
В Мариуполе студенты технических специальностей будут получать стипендии
13:41
Врач рассказал, почему делать прививки от коронавируса в больницах Видео
13:27
У Путина ответили на предложение Зеленского встретиться в Ватикане Видео
13:14
Болезнь Паркинсона: четыре признака, которые могут указывать на риск развития этого заболевания Видео
13:02
Неожиданная жара и опасные поездки: каким будет май-2021
13:01
В МИД России сообщили, почему Путин проигнорировал звонок Зеленского Видео
13:00
Украинский певец попал в реанимацию и пережил экстренную операцию
12:50
Бренд Redmi представил свой первый смартфон для геймеров Видео
12:46
В моду вошли блузки и платья с легендарным принтом горошек Фото Видео
12:43
Симптомы непереносимости алкоголя: как определить, что вам нельзя пить Видео
12:40
Тина Кароль показала редкое трогательное фото с сыном
12:32
Зеленский объяснил, что именно может предотвратить эскалацию вокруг Украины Видео
12:08
Киев выходит из локдауна: Кличко назвал дату Видео
12:05
Кива объяснил, зачем ему понадобилась ученая степень Видео
Реклама
11:58
Стартовал допремьерный показ исторической драми Слов’яни
11:32
День скорой помощи 2021 – поздравления в картинках и текстах
11:16
Сергей Лазановский показал выигранную квартиру от 1+1
11:16
Какие юбки идеальны для женщин после 40 лет, а какие лучше не носить Видео
11:07
Рандеву Зеленского и Путина: названо возможное место встречи Видео
11:06
Бурная сексуальная жизнь и неожиданности: что ждет Скорпиона в мае 2021
11:05
Донбасс не хочет войны с Киевом - Лавров Видео
11:00
ЦИК зарегистрировала нардепом возможного организатора "референдума за ДНР"
10:39
СТБ продлил Холостячку на 2 сезон и раскрыл подробности шоу
10:23
В Киеве нашли сумку с расчлененным телом Видео
10:18
СНБО соберется на срочное заседание: в Слуге народа раскрыли детали Видео
10:08
В РФ назвали условие полной остановки Северного потока-2 Видео
10:06
Украинский Холостяк стал папой первый раз - трогательное фото новорожденного
09:39
Прощаемся с "минусами": какие сюрпризы готовит украинцам погода Видео
09:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на 28 апреля: удача для избранных Видео
09:30
В Германии оценили отвод российских войск от границ Украины Видео
09:27
РФ отводит войска от украинской границы, но не везде: в Госпогранслужбе раскрыли детали Видео
09:19
Чистый четверг 2021: в чем особенность праздника и что важно помнить Видео
08:48
Чего Украине ждать от визита главы Госдепа США мнение
08:44
Лавров заявил, что войны с Украиной нужно избежать Видео
Реклама
08:29
Мошенничество с PayPal: как распознать популярные схемы
08:27
Коронавирус 28 апреля: выздоровели в два раза больше украинцев, чем заболели Видео
08:16
Киевлянку парализовало через три дня после прививки вакциной CoviShield Видео
08:10
В Индии трупы сжигают в парках – страну "душит" COVID-19 Видео
07:43
Гороскоп на май 2021 для Весов: к чему готовиться в конце весны
07:38
В Раде намекнули на замену одного министра в правительстве
07:15
Жена украинского футболиста бесстыже показала аппетитную грудь
07:08
У Байдена готовят "откровенный разговор" с Кремлем: СМИ узнали, о чем пойдет речь Видео
06:54
Две причины, почему Зеленский до сих пор не уволил Степанова мнение
06:33
Украина получит еще миллион доз вакцины Pfizer: в Минздраве озвучили сроки Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять