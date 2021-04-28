Бренд Redmi представил свой первый смартфон для геймеров

Redmi K40 Game Edition - доступный смартфон для геймеров / Xiaomi

Вчера вечером прошла презентация Redmi K40 Gaming Edition – первого геймерского смартфона бренда. Он получил мощные стереодинамики JBL с поддержкой Dolby Atmos, триггеры на боковой грани и конкурентный ценник.

Внешне новинка достаточно сильно отличается от базового K40: на спинку нанесена надпись "Fighting", вспышка оформлена в форме молнии, а в модуль камеры встроили настраиваемую RGB-подсветку, размещённую прямо в блоке камеры.

В основу телефона лёг 6-нанометровый процессор Dimensity 1200. Экран 6,67-дюймов (Full HD+) формата E4 AMOLED с адаптивной частотой обновления - она снижается при просмотре статичных изображений ради экономии энергии и повышается до максимальных 120 Гц в играх. Другие характеристики дисплея включают сертификацию HDR10 + и 100% охват цветового пространства DCI-P3.

В смартфоне установлена 64-мегапиксельный главный объектив с первой в отрасли линзой из оптического стекла со сверхнизкой дисперсией, снижающей количество бликов и пропускающей больше света на матрицу. Кроме того, имеется 8-мегапиксельный сверхширокий объектив с углом обзора 120 градусов и 2-мегапиксельная макро-камера. Селфи-модуль 16-мегапиксельный.

Как и любой чисто игровой смартфон, Redmi K40 Game Enhanced Edition получил дополнительные кнопки (триггеры) на боковой грани, что делает игровой процесс более удобным. Среди других фишек стоит отметить батарею на 5065 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт, защиту от влаги по стандарту IP53, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Также указывается наличие NFC.

В продаже Redmi K40 Gaming Edition появится 30 апреля и будет доступен во множестве конфигураций:

Redmi K40 Game Enhanced Edition (6+128 ГБ) — 1999 юаней (~8499 грн)

Redmi K40 Game Enhanced Edition (8+128 ГБ) — 2199 юаней (~9399 грн)

Redmi K40 Game Enhanced Edition (8+256 ГБ) — 2399 юаней (~10 299 грн)

Redmi K40 Game Enhanced Edition (12+128 Гб) — 2399 юаней (~10 299 грн)

Redmi K40 Game Enhanced Edition (12+256 ГБ) — 2699 юаней (~11 499 грн)

О поступлении устройства на территории Украины будет сообщено дополнительно.

Ранее в этом году компания Xiaomi привезла в Украину бюджетную серию Redmi Note 10. Новинки впервые в серии обзавелись AMOLED-матрицами вместо IPS, а "прошка" получила еще и 108-мегапиксельную камеру.

К слову, это уже третий флагман Xiaomi, дебютировавший в нашей стране с начала 2021-го. Ранее производитель представил на украинском рынке бюджетный Redmi Note 9T и "король на Android" Mi 11.