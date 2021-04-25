Capcom розповіла про головних лиходіїв і локації Resident Evil Village

Автори Resident Evil Village розповіли про лиходіїв / Capcom

У новому інтерв'ю IGN розробники з Capcom розповіли про ключових лиходіїв з майбутнього хорора Resident Evil Village. Про Леді Дімітреску нових подробиць не представили, але є й інші цікаві персонажі.

За синопсисом гри, Ітан Вінтерс опиниться в якомусь поселенні в Східній Європі, яким керує мати Міранда і чотири її намісники. Саме вони і стануть одними з босів в Residen Evil Village.

Їй будуть підкорятися жителі села, а також інші лорди і їх сімейства. За сімейство Хейзенберг відповідатиме Карл Хайзенберг – інженер з гігантською кувалдою напереваги. Його зовнішній вигляд, як і у випадку з Леді Дімітреску, створювався під натхненням від моди 1960-х, тому Хайзенберг носить крислатий капелюх, шкіряний плащ і сонячні окуляри. Основною локацією персонажа буде фабрика.

Сімейством Моро завідує Сальватор (водяний), який замислювався, за словами розробників, як найогидніше істота в Resident Evil Village. Тіло його понівечене, а голову прикрашає корона з кісток. Він буде чекати гравця в рибацькому селі з величезними млинами, які, судячи з усього, можна буде досліджувати, а у водоймі мешкає величезний монстр.

А ось сімейство Бенев'єнто очолить дівчина, відома під ім'ям Леді Донна. Вона повністю приховує своє обличчя і спілкується за допомогою живої ляльки Енджі. Їх можна буде зустріти у великому будинку на околиці села біля водоспаду.

За словами геймдиректора гри Морімаси Сато, саме Беневінто здалася американським співробітникам Capcom найлячнішим з босів. Така реакція порадувала Сато, але водночас здивувала: "я, бувши японцем, здивований тим, що вони злякалися ляльки".

А тим часом до релізу гри залишається менше ніж місяць – Resident Evil: Village готується до виходу 7 травня на PC, PS4, PS5, Xbox One і Xbox Series X з безплатним апгрейдом між поколіннями. Події "вісімки" розгортаються через кілька років після фіналу сьомої частини. Ітан і Мія зустрічаються з Крісом Редфілдом, чиї дії призводять до того, що Ітан опиняється в загадковому і засніженому селі.

Реліз Resident Evil Village відбудеться 7 травня на ПК, PS4, PS5, Xbox One і Xbox Series. В PS Store гра коштуватиме 1 999 гривень.

В магазині Microsoft Store - 1999 гривень;

В магазині Steam - 1299 гривень.

Паралельно в стінах Capcom ведеться робота над ремейком Resident Evil 4. Раніше в цьому році стало відомо, що розробка буде частково перезапущена, що, можливо, призведе до перенесення з 2022 на 2023 рік.

До речі, це вже не перший раз, коли розробку Resident Evil 4 перезапускають – початкова версія гри переросла в першу частину Devil May Cry.