Capcom рассказала о главных злодеях и локациях Resident Evil Village

Авторы Resident Evil Village рассказали о злодеях / Capcom

В новом интервью IGN разработчики из Capcom рассказали о ключевых злодеях из грядущего хоррора Resident Evil Village. Про леди Димитреску новых подробностей не представили, но есть и другие интересные персонажи.

По синопсису игры, Итан Уинтерс окажется в неком поселении в Восточной Европе, которым управляет мать Миранда и четыре её наместника. Именно они и станут одними из боссов в Residen Evil Village.

Ей будут подчиняться жители деревни, а также остальные лорды и их семейства. За семейство Хейзенберг будет отвечать Карл Хайзенберг – инженер с гигантской кувалдой наперевес. Его внешний вид, как и в случае с леди Димитреску, создавался под вдохновением от моды 1960-х, поэтому Хайзенберг носит широкополую шляпу, кожаный плащ и солнечные очки. Основной локацией персонажа будет фабрика.

Семейством Моро заведует Сальватор (водяной), который задумывался, по словам разработчиков, как самое отвратительное существо в Resident Evil Village. Тело его изуродовано, а голову украшает корона из костей. Он будет ждать игрока в рыбацкой деревни с огромными мельницами, которые, судя по всему, можно будет исследовать, а в водоёме обитает огромный монстр.

А вот семейство Беневьенто возглавит девушка, известная под именем леди Донна. Она полностью скрывает своё лицо и общается с помощью живой куклы Энджи. Их можно будет встретить в большом доме на окраине деревни около водопада.

По словам геймдиректора игры Моримасы Сато, именно Беневинто показалась американским сотрудникам Capcom самым пугающим боссом. Такая реакция порадовала Сато, но в то же время удивила: "Я, будучи японцем, удивлён тем, что они испугались куклы".

А тем временем до релиза игры остаётся меньше месяца – Resident Evil: Village готовится к выходу 7 мая на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X с бесплатным апгрейдом между поколениями. События "восьмёрки" разворачиваются спустя несколько лет после финала седьмой части. Итан и Мия встречаются с Крисом Редфилдом, чьи действия приводят к тому, что Итан оказывается в загадочной и заснеженной деревне.

Релиз Resident Evil Village состоится 7 мая на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1999 гривен;

В магазине Steam - 1299 гривен.

Параллельно в стенах Capcom ведется работа над ремейком Resident Evil 4. Ранее в этом году стало известно, что разработка будет частично перезапущена, что, возможно, приведет к переносу с 2022 на 2023 год.

К слову, это уже не первый раз, когда разработку Resident Evil 4 перезапускают – изначальная версия игры переросла в первую часть Devil May Cry.