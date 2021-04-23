Ожидаемый хоррор Resident Evil Village попал в руки игроков раньше срока

Некоторые магазины уже начали продажи RE Village / Capcom

Выход Resident Evil Village должен состояться только через две недели, однако, как и в случае с ремейком RE 3, похоже, что некоторые магазины начали продавать игру раньше времени.

Об этом написал пользователь Twitter под ником Kaiser499 – в подтверждение своих слов он опубликовал фотографию с распакованной коробочной копией Resident Evil Village для PS5.

Пока речь идёт только об Австралии – на обложке виден значок местного рейтингового агентства. По словам счастливчика, на диске записана релизная версия Resident Evil Village (версия 1.0) без обновления первого дня, которое, вероятно, станет доступно только в день релиза, 7 мая. Размер игры составляет 27,37 ГБ.

Так как ожидаемый хоррор уже попала в руки некоторых игроков, то в ближайшее время в сети ожидается появление спойлеров – советуем избегать тематических форумов игры, если не хотите испортить впечатление. Примечательно, что новая утечка Resident Evil Village – далеко не первая в истории игры. В середине декабря 2020 года из-за ноябрьской атаки хакеров на Capcom в Сеть просочилась критическая информация о сюжете, включая концовку во всех деталях.

Resident Evil Village попала в руки к игрокам за две недели до релиза / @Kaiser499

Напомним, что события RE: Village разворачиваются спустя несколько лет после финала седьмой части. Итан и Мия встречаются с Крисом Редфилдом, чьи действия приводят к тому, что Итан оказывается в загадочной и заснеженной деревне. За неделю до релиза все желающие смогут оценить 60-минутное демо, которое будет содержать контент из финальной сборки игры.

Resident Evil: Village можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1999 гривен;

В магазине Steam - 1299 гривен.

Параллельно в стенах Capcom ведется работа над ремейком Resident Evil 4. Ранее в этом году стало известно, что разработка будет частично перезапущена, что, возможно, приведет к переносу с 2022 на 2023 год.

К слову, это уже не первый раз, когда разработку Resident Evil 4 перезапускают – изначальная версия игры переросла в первую часть Devil May Cry.