Журналисты показали ужасы игрового мира Resident Evil: Village

Новый трейлер Resident Evil Village / Capcom

В продолжение поставки свежих деталей о Resident Evil: Village, журналисты Game Informer опубликовали новые кадры геймплея из грядущего хоррора.

На этот раз игроков знакомят с безымянной деревней, по которой вы будете проводить определённую часть времени. Несмотря на обилие трупов (как людей, так и не только) по всей деревне, локация также станет домом для множества живых зверей, на которых можно охотиться.

Разработчики из Capcom продолжают развивать великую серию хорроров и в этот раз геймеров ждёт продолжение идей Resident Evil 7 (хотя своей стилистикой и атмосферой игра больше напоминает культовую четвертую часть). События RE: Village разворачиваются спустя несколько лет после финала седьмой части. Итан и Мия встречаются с Крисом Редфилдом, чьи действия приводят к тому, что Итан оказывается в загадочной и заснеженной деревне.

Вид от первого лица, страшные враги и пышногрудые женщины, головоломки, и даже торговец из Resident Evil 4, всё на месте. Хотелось бы надеяться, что "Деревня" станет не просто придатком к успешной седьмой части, а по-настоящему захватывающим и пугающим приключением. Питер Фабиано, нынешний продюсер франшизы Resident Evil, пообещал что данной игре будет чем удивить своих поклонников и не только – так как она вобрала в себя все лучшие элементы предыдущих частей, а атмосфера в ней будет более напряжённой нежели во всех других представителях серии.

Resident Evil Village – Прогулка по деревне

Тем временем до релиза игры остаётся меньше месяца – Resident Evil: Village готовится к выходу 7 мая на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X с бесплатным апгрейдом между поколениями. За неделю до релиза все желающие смогут оценить 60-минутное демо, которое будет содержать контент из финальной сборки игры.

Resident Evil: Village можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1999 гривен;

В магазине Steam - 1299 гривен.

Параллельно в стенах Capcom ведется работа над ремейком Resident Evil 4. Ранее в этом году стало известно, что разработка будет частично перезапущена, что, возможно, приведет к переносу с 2022 на 2023 год.

К слову, это уже не первый раз, когда разработку Resident Evil 4 перезапускают – изначальная версия игры переросла в первую часть Devil May Cry.