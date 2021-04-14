Квинтэссенция 25-летней истории – свежие детали Resident Evil Village

Новые детали Resident Evil Village / Capcom

Для свежего номера журнала Game Informer подготовили эксклюзивное превью Resident Evil Village, где подробно рассказали об атмосфере восьмой части и принципах хоррора.

Некоторые пользователи уже сделали выжимку из журнала, а мы тезисно пересказали основные моменты. Также не пропустите грядущую презентацию игры, которая пройдет в ночь с 15 на 16 апреля.

Свежие детали Resident Evil Village

Capcom видит Village как кульминацию 25-летней истории серии, сочетающую в себе классические геймплейные механики, хоррор и умеренный экшен. Задача стояла следующим образом: "Что работало для нас в прошлом и как мы можем это улучшить?".

Восьмая часть расскажет историю Итана Уинтерса, который в седьмой части был скорее "ходячей камерой", а сюжет сосредоточился на других персонажах – однако в Capcom хотят, чтобы он запомнился и полюбился фанатам. Игрокам также раскроют тёмную сторону Криса Редфилда. Она проявлялась и раньше, но в куда меньшей степени.

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Деревня, на территории которой разворачиваются события игры, является безымянной и сочетает в себе эстетическую привлекательность с давящей атмосферой ужаса. Целью было создать что-то эстетически приятное и одновременно с этим самое гротескное в истории Resident Evil. Игроки смогут больше взаимодействовать с окружением, изучая масштабные для серии открытые локации – двигать предметы, взбираться на возвышенности или выстрелить в мешок с мукой для отвлечения врагов.

Помимо всего прочего. Capcom существенно улучшили боевую систему. Сам Итан стал быстрее и научился новым приёмам, но и враги поумнели – они бесшумно передвигаются, устраивают засады и иногда нападают группой. Команда поработала и над головоломками, сделав их интересными, но не слишком лёгкими или сложными.

Вдобавок охота на животных вроде куриц, свиней и лошадей станет важной частью геймплея – мясо, яйца и другие подобные вещи можно обменять у торговца на повышение параметров. В его ассортименте присутствуют как стандартные товары, так и уникальные улучшения на оружие. Также разработчики считают, что им удалось реализовать "самые лучшие загадки и головоломки за всю историю франшизы".

Тем временем до релиза игры осталось меньше месяца – Resident Evil: Village готовится к выходу 7 мая на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X с бесплатным апгрейдом между поколениями. До этого ожидается релиз второй демоверсии хоррора, которая будет содержать контент из финальной сборки игры. Грядущий демо-эпизод будет доступен на всех платформах.

Resident Evil: Village можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1999 гривен;

В магазине Steam - 1299 гривен.

Трейлер Resident Evil Village

Параллельно в стенах Capcom ведется работа над ремейком Resident Evil 4. Ранее в этом году стало известно, что разработка будет частично перезапущена, что, возможно, приведет к переносу с 2022 на 2023 год.

К слову, это уже не первый раз, когда разработку Resident Evil 4 перезапускают – изначальная версия игры переросла в первую часть Devil May Cry.