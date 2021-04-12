Замок Леди Димитреску: новые детали о разработке Resident Evil Village

Новые арты Resident Evil Village / Capcom

Портал IGN опубликовал большой материал по Resident Evil Village, в котором художественный руководитель Томонори Такано рассказал о создании гигантессы.

Дизайн персонажа начали продумывать еще на первых этапах разработки. Для первых тестов использовалась модель Мии из Resident Evil 7, на которую надели платье и шляпу. Итог показался дизайнеру недостаточно страшным, и тогда он специально увеличил ей рост.

"Это было началом леди Димитреску, – вспоминает Такано. – Я нарисовал концепт-арт, на котором она наклоняется, чтобы пройти через дверной проем. Тогда я почувствовал, что это сработает".

Дальше начались эксперименты со внешностью будущей леди Димитреску. Сначала её хотели сделать менее человечной, но в итоге оставили ее просто высокой женщиной, посчитав это "самым простым и мощным решением, которое могли сделать".

В замке Итан будет убегать не только от Альсины, но и от ее трех дочерей:

Белла — самая старшая и тихая, при этом рассудительная

Кассандра — садист, получающая удовольствие от убийств

Младшая, Даниела — сумасшедшая и оторванная от реальности.

На одном из этапов разработчики хотели заселить замок сотней обнаженных ведьм, но потом отказались от идеи. При этом, по словам создателей, Леди Димитреску и её дочери – не единственные крупные противники в игре.

Тем временем до релиза игры осталось меньше месяца – Resident Evil: Village готовится к выходу 7 мая на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X с бесплатным апгрейдом между поколениями. До этого ожидается релиз второй демоверсии хоррора, которая будет содержать контент из финальной сборки игры. Грядущий демо-эпизод будет доступен на всех платформах.

Resident Evil: Village можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1999 гривен;

В магазине Steam - 1299 гривен.

Трейлер Resident Evil Village

Параллельно в стенах Capcom ведется работа над ремейком Resident Evil 4. Ранее в этом году стало известно, что разработка будет частично перезапущена, что, возможно, приведет к переносу с 2022 на 2023 год.

К слову, это уже не первый раз, когда разработку Resident Evil 4 перезапускают – изначальная версия игры переросла в первую часть Devil May Cry.