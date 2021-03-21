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Capcom поделилась подробностями грядущей демоверсии Resident Evil 8

21 марта 2021, 16:45

Вторая демоверсия Resident Evil 8 Village, которая выйдет в ближайшие полтора месяца на всех платформах, будет отрывком из самой игры.

Resident Evil
Грядущая демо Resident Evil Village будет доступна всем желающим / Capcom

Издательство Capcom подтвердило, что в отличие от эксклюзивной демо-версии для PlayStation 5, следующий эпизод зомби-экшена Resident Evil Village будет содержать контент из финальной сборки игры.

Напомним, что первый уровень под названием Maiden вышел на PlayStation 5 в начале этого года. В нем разработчики предлагали игрокам оценить устройство мира, а также визуальные и звуковые эффекты.

Грядущий демо-эпизод будет доступен на всех платформах. К сожалению, сказать, какие уровни Capcom решила показать геймерам, пока нельзя. Помимо информации о демоверсии, разработчики упомянули о новых мероприятиях в честь юбилея франшизы. По слухам и утечкам, осенью должны представить уже следующую большую часть серии – Revelations 3. Она в первую очередь создаётся для Nintendo Switch.

Параллельно в стенах Capcom ведется работа над ремейком Resident Evil 4. Ранее в этом году стало известно, что разработка будет частично перезапущена, что, возможно, приведет к переносу с 2022 на 2023 год. К слову, это уже не первый раз, когда разработку Resident Evil 4 перезапускают – изначальная версия игры переросла в первую часть Devil May Cry.

Что же касается грядущей Resident Evil: Village (в просторечии – Resident Evil 8), то она готовится к выходу 7 мая на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X с бесплатным апгрейдом между поколениями. События восьмой части продолжают историю признанной критиками Resident Evil 7 Biohazard. Новая сюжетная линия начинается с того, что Итан Уинтерс и его жена Миа мирно живут на новом месте, свободные от прошлого. Они делают первые шаги в совместной жизни, как вдруг случается новая трагедия.

Resident Evil: Village можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

  • В магазине Microsoft Store - 1999 гривен;
  • В магазине Steam - 1299 гривен.

Resident Evil Village - трейлер

Поспешим напомнить всем поклонникам серии Resident Evil, которые с нетерпением ждут восьмую номерная часть, быть предельно внимательными – в Сети начали появляться серьезные спойлеры по игре.

Если раньше мы писали только о спойлерных названиях файлов с катсценами, то сейчас появились сами катсцены, которые раскрывают сюжетные повороты игры, включая концовку во всех деталях, и дизайны некоторых боссов.

В свое время аналогичным образом в Сеть слили подробности сюжета The Last of Us Part II за два месяца до официального релиза. Сюжет якобы слил кто-то из семьи одного из сотрудников Naughty Dog.

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