Информационный блиц по Resident Evil 8 – самое интересное за неделю

Свежие новости про Resident Evil Village / Capcom

Ребята из Capcom продолжают развивать великую серию хорроров и в этот раз нас ждёт продолжение идей Resident Evil 7 (хотя своей стилистикой и атмосферой игра больше напоминает культовую четвертую часть).

В данном материале мы собрали краткий дайджест всего, что происходило в особняке вампирши Леди Димитреску за последнюю неделю.

Сколько будет весить Resident Evil: Village

В Microsoft Store появилась информация о размере Resident Evil: Village. По их данным версия для консолей Xbox One и Xbox Series X/S будет весить 50.02 ГБ. Есть вероятность, что указан размер не только самой игры, но и режима Resident Evil Re:Verse.

Игра для остальных платформ, и, в частности, ПК, должна весить примерно также.

Нашпиговывать Resident Evil Village распоследними спецэффектами на PC взялась AMD

На онлайн-презентации Where Gaming Begins: Episode 3, которую команда AMD проводила в большей степени для того, чтобы анонсировать свою новую видеокарту – Radeon RX 6700 XT – был представлен и ещё один любопытный момент – тот, который касался рейтрейсинга в грядущем зомби-экшене Resident Evil Village

ПК-версия этой игры будет поддерживать трассировку лучей, а также технологию AMD FidelityFX (повышающую качество картинки) – как разница будет выглядеть наглядно, можно увидеть в ролике ниже.

Resident Evil Village будет пугающим и напряженным хоррором

Разработчики уверены, что игра сможет напугать даже самых стойких игроков и заядлых фанатов жанра, прошедших десятки хорроров. В игре будет много напряженных сцен и пугающих эпизодов. Авторы не станут показывать их в трейлерах, чтобы сохранить элемент неожиданности для поклонников серии.

Также разработчики заверили, что пользователи очень удивятся финалу Resident Evil Village. Они отметили, что подготовили крутой сюжетный поворот, связанный с Итаном Уинтерсом и вы точно не отгадаете его до самого конца.

Resident Evil Village подвергнется цензуре в Японии

Компания Capcom объявила, что в Стране восходящего солнца выйдет сразу две версии Resident Evil Village. Одна будет предназначена для людей от 17 лет, а вторая – от 18 лет.

Различия между этими двумя версиями не сообщаются, однако отмечаются их отличия от зарубежной версии. В японских версиях хоррора будет меньше крови и не будет обезглавливаний.

Resident Evil: Village (в просторечии – Resident Evil 8) готовится к выходу 7 мая на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X с бесплатным апгрейдом между поколениями. События восьмой части продолжают историю признанной критиками Resident Evil 7 Biohazard. Новая сюжетная линия начинается с того, что Итан Уинтерс и его жена Миа мирно живут на новом месте, свободные от прошлого. Они делают первые шаги в совместной жизни, как вдруг случается новая трагедия.

Resident Evil: Village можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1999 гривен;

В магазине Steam - 1299 гривен.

Resident Evil Village - трейлер