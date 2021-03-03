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Игроков в Resident Evil 8 ждёт большущий сюрприз

3 марта 2021, 14:25

Глава разработчиков игры отметил, что фанаты могут ожидать огромный сюрприз на пути Итана Уинтерса.

Resident Evil
Создатель Resident Evil Village рассказал о проекте / Capcom

В выпуске журнале EDGE за апрель 2021 г. директор Resident Evil Village Моримаса Сато рассказал, что фанаты могут ожидать самый большой сюрприз, который они только могут представить на пути Итана Уинтерса, главного героя игры.

Сато также сообщил, что некоторые разработчики Capcom хотели бы вернуться к традиционной для серии камере от третьего лица, но он настаивал на том, чтобы Resident Evil Village оставалась игрой от первого лица.

Директор игры считает, что перспектива от первого лица позволяет разработчикам выразить более близкий и личный страх и отчаяние истории Итана Уинтерса. А множество пугающих и ужасающих моментов будут производить лучшее впечатление при виде от первого лица.

Некоторые говорили, что вид от третьего лица позволит по-другому взглянуть на боевую систему, но я уверен, что перспектива от первого лица позволяет нам выразить более близкий и личный страх и отчаяние истории Итана Уинтерса – добавил Сато.

Ещё Сато пообещал, что в Resident Evil Village будет "много напряжённых и ужасающих сцен", которые не демонстрировались в геймплейных роликах.

Resident Evil: Village (в просторечии – Resident Evil 8) готовится к выходу 7 мая на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X с бесплатным апгрейдом между поколениями. События восьмой части продолжают историю признанной критиками Resident Evil 7 Biohazard. Новая сюжетная линия начинается с того, что Итан Уинтерс и его жена Миа мирно живут на новом месте, свободные от прошлого. Они делают первые шаги в совместной жизни, как вдруг случается новая трагедия.

Resident Evil: Village можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

  • В магазине Microsoft Store - 1999 гривен;
  • В магазине Steam - 1299 гривен.

Resident Evil Village - трейлер

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Поспешим напомнить всем поклонникам серии Resident Evil, которые с нетерпением ждут восьмую номерная часть, быть предельно внимательными – в Сети начали появляться серьезные спойлеры по игре.

Если раньше мы писали только о спойлерных названиях файлов с катсценами, то сейчас появились сами катсцены, которые раскрывают сюжетные повороты игры, включая концовку во всех деталях, и дизайны некоторых боссов.

В свое время аналогичным образом в Сеть слили подробности сюжета The Last of Us Part II за два месяца до официального релиза. Сюжет якобы слил кто-то из семьи одного из сотрудников Naughty Dog.

Resident Evil Capcom Resident Evil 8 Resident Evil Village
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