Авторы Resident Evil 8 рассказали о создании Альсины Димитреску и реакцию на мемы

Resident Evil Village - создание Леди Димитреску / Capcom

Томонори Такано, художественный директор грядущего зомби-экшена Resident Evil 8 Village, рассказал изданию IGN историю создания Альсины Димитреску и источники вдохновения, которые использовались во время творческого процесса.

На раннем этапе разработчики просто хотели использовать тематику вампиров в замке, но ограничиваться существующими образами в играх не хотелось.

Как оказалось, создатели игры изначально решили выбрать в качестве источника вдохновения готический хоррор. В частности, при создании персонажа использовались следующие референсы:

Елизавета Батори — венгерская графиня и очень богатая аристократка, которая убила несколько сотен жертв;

Хашхаку-сама — японская уличная легенда, призрак высокой бледной женщины, которая ворует детей на остановках;

Мортиша Аддамс — персонаж из "Семейки Аддамс".

Всё началось с концепт-арта, где женщине нужно хорошенько пригнуться, чтобы пролезть в дверной проем. Тогда Томонори понял, что этот персонаж обязан существовать в Village. Успех Димитреску в сети попыталась объяснить Эмили Годетт, колумнистка, неоднократно исследовавшая связь кинков и поп-культуры. Она считает, что многие мужчины считают захватывающей идею, что их может физически одолеть женщина – из-за этого появляется так много мемов, где Димитреску наступает и "раздавливает" мужчин. Особенно эффектно это сработало на фоне всплеска симп-движения.

Такано утверждает, что при разработке Village в Capcom не хотели слишком сильно фокусироваться на готических ужасах, потому решили включить элементы эпохи Великой Депрессии в общий дизайн. На деле это всё часть нового направления в серии, которая началась в седьмой части. Capcom планировали переосмыслить подход к устрашению игроков и убрать те вещи, которые успели приесться в пользу новых экспериментальных решений. Судя по всему, у них получилось.

Resident Evil: Village (в просторечии – Resident Evil 8) готовится к выходу 7 мая на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X с бесплатным апгрейдом между поколениями. События восьмой части продолжают историю признанной критиками Resident Evil 7 Biohazard. Новая сюжетная линия начинается с того, что Итан Уинтерс и его жена Миа мирно живут на новом месте, свободные от прошлого. Они делают первые шаги в совместной жизни, как вдруг случается новая трагедия.

Resident Evil: Village можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1999 гривен;

В магазине Steam - 1299 гривен.

Resident Evil Village - трейлер

Поспешим напомнить всем поклонникам серии Resident Evil, которые с нетерпением ждут восьмую номерная часть, быть предельно внимательными – в Сети начали появляться серьезные спойлеры по игре.

Если раньше мы писали только о спойлерных названиях файлов с катсценами, то сейчас появились сами катсцены, которые раскрывают сюжетные повороты игры, включая концовку во всех деталях, и дизайны некоторых боссов.

В свое время аналогичным образом в Сеть слили подробности сюжета The Last of Us Part II за два месяца до официального релиза. Сюжет якобы слил кто-то из семьи одного из сотрудников Naughty Dog.