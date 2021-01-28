УкрРус
  1. Главная
  3. Техно

Resident Evil 8 окажется уникальным представителем линейки игр по вселенной Обители Зла

28 января 2021, 18:13

В новом Resident Evil впервые в истории серии будет открытый мир и сексуальный контент.

В грядущей Resident Evil Village будет открытый мир и обнажёнка / Capcom

На официальной Steam-странице грядущего зомби-экшена Resident Evil 8 Village появились упоминания открытого мира, сексуального контента и наготы. Такого в играх серии мы ещё не видели.

Справедливость этих тегов подтвердил и авторитетный инсайдер Dusk Golem, посвятивший этому ряд постов в своем твиттере. Разработчики, к слову, ещё ни опровергли, ни подтвердили информацию.

В качестве примера обнажёнки Dusk Golem привёл способность хищных дочерей Альцины Димитреску менять свой облик и превращаться, к примеру в рой насекомых. В некоторых случаях, по словам инсайдера, перемена облика будет приводить к полному обнажению вампирессок. Японцы, что сказать.

Также Duck Golem отметил и тег "Open World" (открытый мир), чего за играми серии Resident Evil ранее не водилось. Инсайдер уточнил, что сами разработчики используют термин "Метроидвания", описывая специфику возможностей исследования мира в Resident Evil: Village – на него же стоит равняться и желающим понять какого открытого мира стоит ждать от игры.

Читайте такжеВ новом Resident Evil 8 впервые в истории серии будет полноценная русская озвучка

Resident Evil: Village (в просторечии – Resident Evil 8) готовится к выходу 7 мая на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X. Покупатели на консолях текущего поколения получат бесплатное обновление для новых систем. А обладатели PS5 могут уже сейчас пощупать игровой процесс грядущего "Резика", поскольку в PS Store уже доступна бесплатная демоверсия игры. В демо не будет никаких сражений, но игроки смогут оценить атмосферу и небольшой кусочек мира грядущей игры. Позже этой весной она станет доступна и на остальных платформах.

Напомним, что события восьмой части продолжают историю признанной критиками Resident Evil 7 Biohazard. Новая сюжетная линия начинается с того, что Итан Уинтерс и его жена Миа мирно живут на новом месте, свободные от прошлого. Они делают первые шаги в совместной жизни, как вдруг случается новая трагедия.

Питер Фабиано, нынешний продюсер франшизы Resident Evil, пообещал что данной игре будет чем удивить своих поклонников и не только – так как она вобрала в себя все лучшие элементы предыдущих частей, а атмосфера в ней будет более напряжённой нежели во всех других представителях серии.

Resident Evil: Village можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

  • В магазине Microsoft Store - 1999 гривен;
  • В магазине Steam - 1299 гривен.

Resident Evil Village трейлер

Поспешим напомнить всем поклонникам серии Resident Evil, которые с нетерпением ждут восьмую номерная часть, быть предельно внимательными – в Сети начали появляться серьезные спойлеры по игре.

Если раньше мы писали только о спойлерных названиях файлов с катсценами, то сейчас появились сами катсцены, которые раскрывают сюжетные повороты игры, включая концовку во всех деталях, и дизайны некоторых боссов.

В свое время аналогичным образом в Сеть слили подробности сюжета The Last of Us Part II за два месяца до официального релиза. Сюжет якобы слил кто-то из семьи одного из сотрудников Naughty Dog.

Capcom Resident Evil 8 Resident Evil Village
Сейчас вы просматриваете новость «Resident Evil 8 окажется уникальным представителем линейки игр по вселенной Обители Зла». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Google выпустила новую версию Chrome под номером 88 с очень полезной функциейGoogle выпустила новую версию Chrome под номером 88 с очень полезной функцией Стало известно, насколько сильно падают в цене Android-смартфоны по сравнению с iPhoneСтало известно, насколько сильно падают в цене Android-смартфоны по сравнению с iPhone Названа лучшая компьютерная игра XXI векаНазвана лучшая компьютерная игра XXI века Так выглядит новый Xperia Compact – доступный конкурент iPhone 12 Mini от SonyТак выглядит новый Xperia Compact – доступный конкурент iPhone 12 Mini от Sony Google внесла популярное украинское приложение в список лучших сервисов 2021 годаGoogle внесла популярное украинское приложение в список лучших сервисов 2021 года
Следующий материал

Последние новости

18:13
Resident Evil 8 окажется уникальным представителем линейки игр по вселенной Обители Зла
18:11
Смена власти в России: критик сделал прогноз о политике Навального в отношении Украины Видео
17:59
"Нельзя расслабляться": Лукашенко готов на отчаянный шаг ради власти
17:55
Как отдыхаем и что празднуем: названы выходные в феврале 2021 в Украине Видео
17:51
У Василия Ланового наступила клиническая смерть
Реклама
17:44
Терапевты рассказали, как "полечить" и распознать токсичные отношения Видео
17:42
Гороскоп для всех на 29 января: жизненный взлет, отравление и жесткая ревность Видео
17:24
Второй президентский срок Зеленского: Ермак назвал главное условие Видео
17:12
Что должно быть в женской сумочке - совет от Татьяны Мокриди
17:12
"Призывы к войне" и "разжигание вражды": Нацсовет по ТВ крупно оштрафовал канал 112 Украина
17:02
Лукашенко предупредил Кремль и объявил о протестах в России Видео
16:58
Rockstar Games готовит ремастеры классической трилогии GTA – СМИ
16:42
Полнолуние в январе 2021: когда больше всего опасаться коронавируса Видео
16:33
Рада приняла за основу закон о реформе СБУ Видео
16:24
Боевики решили захватить весь Донбасс: опубликована доктрина "ЛДНР" Видео
15:55
Журналисты назвали самые страшные игры уходящего поколения
15:48
Россия подкупала главу мирового биатлона проститутками, чтобы он скрывал результаты допинг-проб – IBU Видео
15:46
Отмена законов, популизм и хаос: чем грозит Украине закон о референдуме
15:45
В Минобразовании рассказали, почему не уволят "подругу Прилепина" из киевского вуза Видео
15:32
(Не) Дай Бог: в школах хотят ввести урок христианской этики
Реклама
15:29
В Украине создали новый силовой орган: чем займется Бюро экономической безопасности Видео
15:16
Алена из дуэта TamerlanAlena дважды теряла детей Видео
15:15
Названы главные угрозы бесплатных финансовых приложений: как защититься
15:09
Эксперты рассказали, как отличить похоть от любви в отношениях Видео
14:55
В магазине игр для PlayStation началась новая распродажа
14:43
Железная хватка циклона: синоптик назвала дату прекращения снегопадов в Украине Видео
14:41
"Для кого-то граф Толстой, а сам просто": Гончаренко с намеком на мат оскорбил вице-спикера Госдумы
14:28
Кулеба презрительно отреагировал на решение ПАСЕ по России Видео
14:25
Анна Ризатдинова может стать Холостячкой 2021
14:06
Секс во время месячных: названы приятные преимущества Видео
13:58
В Киеве открыли первое в Украине цифровое банковское отделение: как оно работает
13:55
Языковой скандал в Днепре: учительница обозвала русскоязычных детей "врагами государства"
13:49
Рада не назначила Витренко первым вице-премьером - министром энергетики Видео
13:48
Протесты в России и Беларуси: Лукашенко нашел главное отличие Видео
13:37
Вопрос Крыма: названо условие, при котором делегации РФ вернули полномочия в ПАСЕ Видео
13:32
В Киеве мужчины с большой высоты упали в шахту лифта: есть жертва
13:31
HBO снимает мультсериал по Игре престолов
13:30
Ермак ответил на вопрос о тупике в переговорах по Донбассу из-за РФ Видео
13:29
Штраф до 6800 гривен: кого обяжут исполнять гимн и когда накажут за чужой
13:14
Появились подробности состояния Григория Чапкиса после месяцев лечения
Реклама
13:09
Фанаты всё починят: в Cyberpunk 2077 добавили официальную поддержку модов Видео
13:07
Суд отменил скандальную новую редакцию украинского правописания Видео
12:54
"Система оказалась сильнее": разочарование Зеленским среди украинцев растет - Le Monde Видео
12:52
"Сорок минут реанимировали": в запорожской школе случилось ЧП
12:48
Бывший посол США спрогнозировал, как Байден будет вести себя с Путиным Видео
12:30
Кодзима работает над расширенным изданием Death Stranding для PS4 и PS5 Видео
12:23
Удар по тарифам: в Раде предложили вернуть тариф 90 копеек за первые 100 кВт электроэнергии Видео
11:59
Василий Лановой в реанимации подключен к аппарату ИВЛ
11:58
В ПАСЕ решили не наказывать Россию по просьбе Украины – нардеп Видео
11:55
Бунтующие ФОПы перекрыли Крещатик и двинулись маршем к КСУ Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять