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Журналисты продолжают делиться сведениями о грядущей Resident Evil 8

15 апреля 2021, 19:44

Вдобавок сегодня ночью разработчики проведут презентацию с показом свежих кадров и, скорее всего, релизом геймплейной демоверсии.

Resident Evil Village
Новый ролик по Resident Evil Village / Capcom

В продолжение поставки свежих деталей о Resident Evil: Village, журналисты Game Informer опубликовали новые кадры геймплея из грядущего хоррора. Основной упор демонстрации в нём сделан на крафте.

Прежде всего обращают внимание на новый его элемент – охоту и добычу мяса из праздношатающихся по сельской местности животных.

Отмечается, что у игроков будет богатый выбор для приготовления еды – от рыбок до свиней. Однако не все из животных позволят Итану Уинтерсу спокойно убить себя. Некоторые начнут атаковать его, если почувствуют опасность. Одолев животное, Итан может получить ингредиенты, требуемые для создания блюд на кухне Дюка – а они дадут улучшения, которые наверняка очень пригодятся при встрече с врагами.

Ряд других элементов игрового процесса уже знаком по Resident Evil 7: Biohazard – относительной новизной для части кажется, разве что способ укладки предметов в инвентари, который был позаимствована из Resident Evil 4. Что забавно, золотые монеты, которые можно найти, облутав карманцы убитых врагов называются "леи". Примечателен этот момент тем, что "лей" – это название реальной валюты Румынии, в которой она установлена.

Новый ролик по Resident Evil Village

Тем временем до релиза игры остаётся меньше месяца – Resident Evil: Village готовится к выходу 7 мая на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X с бесплатным апгрейдом между поколениями. До этого ожидается релиз второй демоверсии хоррора, которая будет содержать контент из финальной сборки игры. Грядущий демо-эпизод будет доступен на всех платформах.

Resident Evil: Village можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

  • В магазине Microsoft Store - 1999 гривен;
  • В магазине Steam - 1299 гривен.
Resident Evil Village

Параллельно в стенах Capcom ведется работа над ремейком Resident Evil 4. Ранее в этом году стало известно, что разработка будет частично перезапущена, что, возможно, приведет к переносу с 2022 на 2023 год.

К слову, это уже не первый раз, когда разработку Resident Evil 4 перезапускают – изначальная версия игры переросла в первую часть Devil May Cry.

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