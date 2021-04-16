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Главное, что показали на презентации Capcom по франшизе Resident Evil

16 апреля 2021, 13:24

Пожалуй, самым неожиданным анонсом стала VR-версия Resident Evil 4 для шлема Oculus Quest.2.

Resident Evil Village
Главное с шоу по Resident Evil / Capcom

В ночь с 15 на 16 апреля компания Capcom провела презентацию, которая посвящена франшизе Resident Evil. Основное внимание посвятили восьмой части серии, релиз которой состоится уже в следующем месяце.

Так, наряду с показом второго сюжетного трейлера Resident Evil Village, в котором можно увидеть новых противников, оружие и масштабные локации, Capcom анонсировала геймплейную демоверсию хоррора.

Новый трейлер Resident Evil Village

Владельцы консолей PlayStation смогут раньше других оценить пробную версию и прогуляться по деревне 18 апреля, а 25 апреля – по замку. Каждая игровая сессия будет ограничена 30 минутами. При этом ранний доступ к демо для пользователей PlayStation будет открыт лишь на протяжении 8 часов.

Затем, 2 мая, выпустят 60-минутное демо на всех платформах. Предварительная загрузка демо на PlayStation начнётся сегодня.

Пожалуй, самым неожиданным анонсом стала VR-версия Resident Evil 4 для шлема Oculus Quest.2 – это полноценная версия с видом от первого лица. Подробнее о проекте расскажут 21 апреля на презентации Facebook.

Resident Evil 4 вернётся в виртуальной реальности

Другим сюрпризом оказалось возвращение "Наёмников" в восьмой части. Среди особенностей отмечают магазин, возможность кастомизировать оружие и появление умений вроде увеличенного урона, повышенной скорости и тому подобного.

В ходе трансляции также показали тизер-трейлер анимационного мини-сериала Resident Evil: Infinite Darkness, главными героями которого стали Клэр Редфилд и Леон Кеннеди. Шоу выйдет на Netflix в июле 2021 года.

Resident Evil: Infinite Darkness получил новый трейлер

Тем временем до релиза игры остаётся меньше месяца – Resident Evil: Village готовится к выходу 7 мая на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X с бесплатным апгрейдом между поколениями. Напомним, что события восьмой части продолжают историю признанной критиками Resident Evil 7 Biohazard. Новая сюжетная линия начинается с того, что Итан Уинтерс и его жена Миа мирно живут на новом месте, свободные от прошлого. Они делают первые шаги в совместной жизни, как вдруг случается новая трагедия.

Resident Evil: Village можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

  • В магазине Microsoft Store - 1999 гривен;
  • В магазине Steam - 1299 гривен.
Resident Evil Village

Параллельно в стенах Capcom ведется работа над ремейком Resident Evil 4. Ранее в этом году стало известно, что разработка будет частично перезапущена, что, возможно, приведет к переносу с 2022 на 2023 год.

К слову, это уже не первый раз, когда разработку Resident Evil 4 перезапускают – изначальная версия игры переросла в первую часть Devil May Cry.

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