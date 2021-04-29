Творці Resident Evil 8 випустили ролик, присвячений подіям "сімки"

До релізу Resident Evil Village залишився тиждень / Capcom

Перед майбутнім релізом Resident Evil Village студія Capcom вирішила нагадати гравцям передісторію довгоочікуваного хорору, згадавши про події Resident Evil 7.

Творці випустили 2-ний ролик, оповідачем якого виступив головний герой Ітан Вінтерс. Від свого обличчя він оповідає про те, як відправився на пошуки дружини, але, в підсумку, зустрівся з божевільними Бейкерами, мутантами і несподіваними сюжетними поворотами, які ще змусять його страждати в новій частині Resident Evil Village.

А тим часом до релізу гри залишається трохи більше ніж тиждень – Resident Evil Village готується до виходу 7 травня на PC, PS4, PS5, Xbox One і Xbox Series X з безплатним апгрейдом між поколіннями. З 2 по 10 число всім охочим буде доступна 60-хвилинна демка, що містить контент з фінальної збірки гри. А після проходження сюжетної кампанії хорора стане доступний режим "Найманці".

Вид від першої особи, страшні вороги і пишногруді жінки, головоломки, і навіть торговець з Resident Evil 4, все на місці. Хотілося б сподіватися, що "село" стане не просто придатком до успішної сьомої частини, а по-справжньому захопливою і лячною пригодою. Пітер Фабіано, нинішній продюсер франшизи Resident Evil, пообіцяв що даній грі буде чим здивувати своїх шанувальників і не тільки – позаяк вона увібрала в себе всі найкращі елементи попередніх частин, а атмосфера в ній буде більш напруженою ніж у всіх інших представниках серії.

Capcom нагадала про сюжет Resident Evil 7

Раніше стало відомо, що деякі магазини почали продавати очікуваний хорор Resident Evil Village завчасно. Радимо уникати тематичних форумів гри, якщо не хочете зіпсувати враження.

Примітно, що новий витік Resident Evil Village – далеко не перший в історії гри У середині грудня 2020 року через листопадову атаку хакерів на Capcom в мережу просочилася критична інформація про сюжет, включаючи кінцівку у всіх деталях.