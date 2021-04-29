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Авторы Resident Evil 8 выпустили ролик, посвященный событиям "семерки"

29 апреля 2021, 20:27

Всё началось с того, что Итан отправился в казалось бы заброшенный особняк, чтобы найти свою жену...

Resident Evil Village
До релиза Resident Evil Village осталась неделя / Capcom

Перед скорым релизом Resident Evil Village студия Capcom решила напомнить игрокам предысторию готовящегося хоррора, вспомнив о событиях Resident Evil 7.

Авторы выпустили 2-ный ролик, рассказчиком которого выступил главный герой Итан Уинтерс. От своего лица он повествует о том, как отправился на поиски жены, но, в итоге, встретился с безумными Бейкерами, мутантами и неожиданными сюжетными поворотами, которые ещё заставят его страдать в новой части Resident Evil Village.

А тем временем до релиза игры остаётся чуть больше недели – Resident Evil Village готовится к выходу 7 мая на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X с бесплатным апгрейдом между поколениями. Со 2 по 10 число всем желающим будет доступна 60-минутная демка, содержащая контент из финальной сборки игры. А после прохождения сюжетной кампании хоррора станет доступен режим "Наёмники".

Вид от первого лица, страшные враги и пышногрудые женщины, головоломки, и даже торговец из Resident Evil 4, всё на месте. Хотелось бы надеяться, что "Деревня" станет не просто придатком к успешной седьмой части, а по-настоящему захватывающим и пугающим приключением. Питер Фабиано, нынешний продюсер франшизы Resident Evil, пообещал что данной игре будет чем удивить своих поклонников и не только – так как она вобрала в себя все лучшие элементы предыдущих частей, а атмосфера в ней будет более напряжённой нежели во всех других представителях серии.

Capcom напомнила о сюжете Resident Evil 7

Ранее стало известно, что некоторые магазины начали продавать ожидаемый хоррор Resident Evil Village раньше времени. Советуем избегать тематических форумов игры, если не хотите испортить впечатление.

Примечательно, что новая утечка Resident Evil Village – далеко не первая в истории игры. В середине декабря 2020 года из-за ноябрьской атаки хакеров на Capcom в Сеть просочилась критическая информация о сюжете, включая концовку во всех деталях.

Capcom Resident Evil 8 Resident Evil 4 Resident Evil Village
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