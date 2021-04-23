CD Projekt розповіла про Cyberpunk 2077 і The Witcher 3 в цифрах

Звіт CD Projekt / Ars Technica

Вчора польська студія CD Projekt Red опублікувала звіт про фінансові результати за 2020 рік, розкривши дані про продажі і повернення, мабуть, найочікуванішого проєкту ігрової індустрії за останні роки.

До кінця 2020 року Cyberpunk 2077 розійшлася тиражем в 13,7 мільйона копій. Частка продажів в "цифрі" склала 73%. Найчастіше гру купували на ПК – 56% всіх проданих копій припадають саме на цю платформу.

Бюджет "Кіберпанку" склав 317 мільйонів доларів. Виробництво зайняло 5 років. Над проєктом працювало 530 співробітників CD Projekt Red, а загальна кількість залучених осіб перевалила за позначку в 5200 осіб. Гру переклали на 18 мов. 11 з них отримали повноцінну озвучку, в якій брали участь 2000 акторів.

CD Projekt також повідомила, що витратила на повернення коштів гравцям 8,46 мільйона злотих – це 2,23 мільйона доларів або 61 мільйона грн. Всього компанія опрацювала 30 тисяч запитів на відшкодування коштів. Але в цю цифру не входять рефаунди, які були оформлені в роздрібних мережах.

Інше зі звіту CD Projekt:

Виторг від продажів за 2020 рік склав рекордні 562 мільйони доларів, а чистий прибуток – 303 мільйони доларів.

Тираж всієї трилогії The Witcher склав більше ніж 50 мільйонів проданих копій, а третя частина подолала позначку в 30 мільйонів копій.

2020-й став для The Witcher 3 третім за виторгом – після 2015-го і 2016-го. Зростання популярності пов'язане з виходом серіалу на Netflix.

На цю мить CDPR працює над некстген-патчами для The Witcher 3 і Cyberpunk 2077. Їх вихід заплановано на другу половину 2021 року.

Днями для Cyberpunk 2077 вийшов мод, який "повертає" в гру біг по стінах – цю механіку показували в одному з роликів, проте в саму гру вона так і не потрапила.