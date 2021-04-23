CD Projekt рассказала о Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 в цифрах

Отчёт CD Projekt / Ars Technica

Вчера польская студия CD Projekt Red опубликовала отчёт о финансовых результатах за 2020 год, раскрыв данные о продажах и возвратах самого ожидаемого проекта игровой индустрии за последние годы.

К концу 2020 года Cyberpunk 2077 разошлась тиражом в 13,7 миллиона копий. Доля продаж в "цифре" составила 73%. Чаще всего игру покупали на ПК – 56% всех проданных копий приходятся именно на эту платформу.

Бюджет "Киберпанка" составил 317 миллионов долларов. Производство заняло 5 лет. Над проектом трудилось 530 сотрудников CD Projekt Red, а общее количество задействованных лиц перевалило за отметку в 5200 человек. Игру перевели на 18 языков. 11 из них получили полноценную озвучку, в которой участвовали 2000 актёров.

CD Projekt также сообщила, что потратила на возврат средств игрокам 8,46 миллиона злотых – это 2,23 миллиона долларов или 61 миллиона грн. Всего компания обработала 30 тысяч запросов на возмещение средств. Но в эту цифру не входят рефанды, которые были оформлены в розничных сетях.

Другое из отчёта CD Projekt:

Выручка от продаж за 2020 год составила рекордные 562 миллиона долларов, а чистая прибыль – 303 миллиона долларов.

Тираж всей трилогии The Witcher составил более 50 миллионов проданных копий, а третья часть преодолела отметку в 30 миллионов копий.

2020-й стал для The Witcher 3 третьим по выручке – после 2015-го и 2016-го. Рост популярности связан с выходом сериала на Netflix.

На данный момент CDPR работает над некстген-патчами для The Witcher 3 и Cyberpunk 2077. Их выход запланирован на вторую половину 2021 года.

На днях для Cyberpunk 2077 вышел мод, "возвращающий" в игру бег по стенам – эту механику показывали в одном из роликов, однако в саму игру она так и не попала.