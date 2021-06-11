CD Projekt Red і Netflix натякають на спільний анонс за "Відьмаком"

Відьмак / кадр з МС Відьмак Netflix

Представники CD Projekt Red і творці "Відьмака" Netflix почали натякати на якийсь загальний анонс 9 липня. Що конкретно оголосять в цей день – невідомо.

Офіційний обліковий запис Відьмака "поцікавився у Твіттеру серіалу за грою, "чи вільні вони" в цей день, на що останні відповіли ствердно, домовившись про зустріч. Пізніше до бесіди прилаштувався обліковий запис "мобільного Відьмака" The Witcher: Monster Slayer.

Найімовірніше, анонс буде пов'язаний саме з екранізаціями від Netflix за відьмачим всесвітом (яких відразу три), але, можливо, це буде якийсь кросовер для одного з проєктів ігрового всесвіту,

Сьогодні, до речі, о 19:00 за Києвом в рамках Е3 2021 пройде захід Netflix Geek Week, від якого фанати всесвіту чекають в першу чергу інформацію про другий сезон серіалу або навіть його дебютний трейлер. Можливо, на ньому з'явиться нова інформація про спільну колаборацію з розробниками.

У 2015 році, нагадаємо, вийшла остання на сьогодні частина в серії – The Witcher 3: Дике Полювання. Вона не тільки закінчила історію пригод Білого вовка, але і стала однією з найбільш знакових ігор в історії, зібравши понад 800 нагород в різних церемоніях нагромадження.

На цю мить ведеться робота над поліпшеною версією гри для нових консолей. Орієнтовно вона буде доступна до кінця цього року, як і некст-ген версія Cyberpunk 2077.