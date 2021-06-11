CD Projekt Red и Netflix тизерят совместный анонс по "Ведьмаку"

Ведьмак / кадр из тс Ведьмак Netflix

Представители CD Projekt Red и авторы "Ведьмака" Netflix начали намекать на некий общий анонс 9 июля. Что конкретно объявят в этот день – неизвестно.

Официальный аккаунт "Ведьмака" поинтересовался у твиттера сериала по игре, "свободны ли они" в этот день, на что последние ответили утвердительно, договорившись о встрече. Позже к беседе пристроился аккаунт "мобильного Ведьмака" The Witcher: Monster Slayer.

Конечно, скорее всего, анонс будет связан именно с экранизациями от Netflix по ведьмачьей вселенной (которых сразу три), но, возможно, это будет какой-то кроссовер для одного из проектов игровой вселенной,

Сегодня, кстати, в 19:00 по Киеву в рамках Е3 2021 пройдет мероприятие Netflix Geek Week, от которой фанаты вселенной ждут в первую очередь информацию о втором сезоне сериала или даже его дебютный трейлер. Возможно, на нем появится новая информация о совместной коллаборации с разработчиками.

В 2015 году, напомним, вышла последний на сегодняшний день часть в серии – The Witcher 3: Дикая Охота. Она не только закончила историю похождений Белого Волка, но и стала одной из самых знаковых игр в истории, собрав более 800 наград в различных церемониях награжения.

В настоящий момент ведется работа над улучшенной версией игры для новых консолей. Ориентировочно она будет доступна до конца этого года, как и некст-ген версия Cyberpunk 2077.