CDPR розкрила деталі великого оновлення 1.2 для Cyberpunk 2077

Деталі патча 1.2 для Cyberpunk 2077 / CDPR

Розробники зі студії CD Projekt Red поділилися досить великим списком змін патча 1.2 для рольової гри Cyberpunk 2077. На жаль, дату його виходу поки не називають – воно очікується "скоро".

Оновлення покликане виправити більшу частину багів, а також поліпшити продуктивність на ПК і консолях, в тому числі на PS4 і Xbox One. Судячи з патчноуту, всього в апдейті буде близько 500 виправлень,

Ось лише деякі зміни:

Додане трасування променів для відеокарт AMD;

PC-версія отримала спеціальну теку mod, куди тепер потрібно скидати всі модифікації;

Виправлена помилка, через яку струмінь іноді не зникав, після того, як перехожий закінчив мочитися і відійшов;

Після вбивства NPC поліція з'являється не за спиною гравця, а трохи далі, щоб це відчувалося більш натурально;

Буде покращено керування машиною. Різкість повороту керма можна буде змінити в налаштуваннях гри;

Застряглі машини можна буде розгойдати по сторонах, щоб витягнути їх;

Більше налаштувань кнопок для комфортної гри на клавіатурі, щоб уникнути помилкових використань здібностей;

Більше не можна уникнути шкоди, натиснувши на кнопку ковзання перед падінням з великої висоти;

Асортимент одягу в магазинах тепер повинен краще відповідати району, де розташований магазин;

Котячий корм, без якого не можна забрати додому Нібблса, тепер можна купити в продуктових магазинах міста;

Виправлена помилка, через яку при виході з машини, припаркованої біля стіни, можна було застрягти в порожньому будинку.;

Виправлена помилка, через яку машини при зіткненні могли відштовхнути Ві занадто далеко;

Якщо Ві тепер підніме труп, на якому є предмет для завдання, цей предмет буде автоматично доданий в спорядження;

Виправлена помилка, пов'язана з некоректними реакціями пішоходів, які тікають від транспортного засобу гравця;

Виправлена помилка, через яку відстежувані мітки іноді пропадали з міні-карти;

Виправлено використання союзниками укриттів;

Сидячи за кермом, Ві більше не може в'їхати всередину будівлі крізь текстуру і провалитися під карту через помилки системи колізій;

Перелякані перехожі більше не застряють на проїжджій частині;

Якщо тепер перехожого зачепить машина, він злякається і втече;

Додано новий варіант анімації перехожих, які тікають від транспортного засобу;

У декількох завданнях додана відсутня анімація при відкритті дверей;

Покращена анімація при відкритті дверей силою.;

Додані відсутні підказки у ліфтів, де потрібні права доступу;

Зроблено ряд поліпшень і виправлень, пов'язаних із зануренням у світ гри під час виконання замовлень і зустрічей з персонажами;

Виправлена лицьова анімація у всіх сценах в грі, де Ві спирається на дзеркало;

Покращені текстури, дальність промальовування і руйнування;

Покращено інтерфейс;

Покращена продуктивність на всіх платформах.

І безліч інших виправлень і поліпшень. Слідом за прийдешнім апдейтом для гри виходитимуть безплатні DLC та оновлення, що додають новий контент. У другій половині року вийде некстген-патч для PS5 і Xbox Series.

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