Дива не сталося – свіжий патч не сильно допоміг Cyberpunk 2077

Гравці продовжують скаржитися на проблеми Cyberpunk 2077 / CD Projekt Red

Позавчора, 29 березня, команда CD Projekt Red випустила довгоочікуваний патч 1.2 для Cyberpunk 2077. Втім, незабаром після виходу апдейта, ті гравці, які ще не втратили віру в Кіберпанк, виявили що стан гри якщо і покращився, то не суттєво.

Останні огляди користувачів Steam виявилися змішаними. Багато хто скаржиться на продуктивність, а також баги і вильоти. З проблемами зіткнувся і Даніель Вавра, творець Kingdom Come: Deliverance і серії Mafia.

Зокрема, поліція все так же з'являється недалеко від гравця (хтось в відгуках писав, що у нього поліціянт "заспавнився" прямо в туалетній кабінці), Візуальні баги не виправили, а багато помилок, які ламали квести (навіть сюжетні) все ще на місці. Щоправда, гравці відзначають, що стало зручніше керувати машиною, Ві тепер нормально лежить на ліжку, а гра стала начебто красивіше – хоча в одних FPS у відкритих локаціях впали, а в інших стали помітно краще.

Багато хто вже ставиться до багів з гумором, все-таки в інтернет-сфері вони вже стали невіднятною частиною Кіберпанку – либонь, в майбутньому так все і виглядає? Але всі сходяться в одному: продовжуємо чекати нові патчі.

Патч 1.2 для Cyberpunk 2077

Раніше мережею просочився слух, що для Cyberpunk 2077 випустять 10 безплатних і 3 платних DLC. Велика частина з них буде невеликими безплатними оновленнями, що додають в гру елементи кастомізації персонажа, включаючи імпланти, але три будуть великими сюжетними, і швидше за все платними, доповненнями. У другій же половині 2021 вийде некстген-патч для PS5 і Xbox Series.

На цю мить гру можна купити по знижці в рамках проходить весняного розпродажу. Акція поширюється на онлайн-магазини EGS і GOG.