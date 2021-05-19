Цифрові двійники на зв'язку ‒ Google показала відеочат нового покоління

Google показала Project Starline / Wired

Команда Google на конференції розробників I/O 2021 продемонструвала інноваційну концепцію відеозв'язку, при якій співрозмовники бачать один одного в натуральну величину і в 3D.

Project Starline дає можливість користувачам відчути присутність співрозмовника під час дистанційної розмови, при якому вони не просто бачать один одного на екрані (як у випадку з Zoom або FaceTime), а можуть взаємодіяти в реальному часі.

На цей момент платформа являє собою досить непросту установку для відеочату, більше схожу на велику кабіну з десятками камер і датчиків для фіксації зовнішності людини з різних ракурсів. Зображення, відео та карта глибини відправляються на спеціальний сервер, де об'єднуються в 3D-модель, яка вже транслюється в реальному часі всім, з ким вони спілкуються.

На відео глядачі описують, як бачать віддалених співрозмовників, як ніби вони знаходяться разом в одній кімнаті. "Як ніби вона була прямо переді мною...". В цей час Project Starline доступний лише в офісах Google і покладається на вузькоспеціалізоване обладнання, виготовлене на замовлення. Проте в компанії вважають, що саме так і повинні розвиватися технології спілкування між людьми, і з часом вони неминуче стануть більш доступними.

Як пише видання Wired, рік сидіння в онлайні просунув технології віртуального спілкування приблизно років на 10. Якщо не на 15. З часів створення Skype (2003), практично всі сервіси відеоспілкування зазвичай працювали над поліпшенням якості картинки і всілякими соціальними функціями. А ось самою картинкою та інформацією, яку з неї можна витягнути, все нарешті зайнялися активно лише минулого року ‒ і ось результат.

Минулого місяця в Zoom з'явилася функція однієї "кімнати" для учасників зустрічі. Передбачається, що таким чином ведучі зможуть відчувати себе більш комфортно, виступаючи перед віртуальною аудиторією.

Функція доступна для користувачів Windows і MacOS. Immersive View включена за замовчуванням для всіх безплатних облікових записів Pro і окремих облікових записів з Zoom 5.6.3 або вище.