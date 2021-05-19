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Цифровые двойники на связи ‒ Google показала видеочат нового поколения

19 мая 2021, 16:20

Проект компании Project Starline воссоздает 3D-модель собеседника и создает эффект присутствия с помощью "волшебного окна".

Google показала Project Starline / Wired

Команда Google на проходящей сейчас конференции I/O 2021 продемонстрировала инновационную концепцию видеосвязи, при которой собеседники видят друг друга в натуральную величину и в 3D.

Project Starline дает возможность пользователям ощутить присутствие собеседника во время дистанционного разговора, при котором они не просто видят друг друга на экране (как в случае с Zoom или FaceTime), а могут взаимодействовать в реальном времени.

В настоящий момент платформа представляет собой довольно непростую установку для видеочата, больше похожую на большую кабину с десятками камер и датчиков для фиксации внешности человека с разных ракурсов. Изображения, видео и карта глубины отправляются на специальный сервер, где объединяются в 3D-модель, которая уже транслируется в реальном времени всем, с кем они общаются.

На видео зрители описывают, как видят удаленных собеседников, как будто они находятся вместе в одной комнате. "Как будто она была прямо передо мной...". В настоящее время Project Starline доступен лишь в офисах Google и полагается на узкоспециализированное оборудование, изготовленное на заказ. Тем не менее в компании считают, что именно так и должны развиваться технологии общения между людьми, и со временем они неизбежно станут более доступными.

Как пишет издание Wired, год сидения в онлайне продвинул технологии виртуального общения примерно лет на 10. Если не на 15. Со времен создания Skype (2003), практически все сервисы видео-общения, как правило, работали над улучшением качества картинки и всевозможными социальными функциями. А вот самой картинкой и информацией, которую из нее можно вытащить, все наконец-то занялись активно лишь в прошлом году – и вот результат.

В прошлом месяце в Zoom появилась функция одной "комнаты" для участников встречи. Предполагается, что таким образом ведущие смогут чувствовать себя более комфортно, выступая перед виртуальной аудиторией.

Функция доступна для пользователей Windows и MacOS. Immersive View включен по умолчанию для всех бесплатных учетных записей Pro и отдельных учетных записей с Zoom 5.6.3 или выше.

Google
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