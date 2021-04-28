В Zoom появилась функция одной "комнаты" для участников встречи

Zoom запустила новую функцию для видеоконференций / The Guardian

Сегодня Zoom и прочие платформы для проведения онлайн-конференций стали неотъемлемой частью рабочего и учебного процесса. Поэтому неудивительно, что авторы стараются всячески совершенствовать свои программы, чтобы сделать их использование ещё более комфортным.

Среди последних таких усовершенствований – это функция Immersive View от Zoom (аналог популярного продукта Microsoft Teams "Вместе"), которая позволяет разместить в одной виртуальной комнате до 25 участников.

Теперь, организаторы видеосовещания могут использовать один фон для участников конференции, например офисное помещение, аудиторию или класс, в зависимости от события, говорится на сайте сервиса. Предполагается, что таким образом ведущие смогут чувствовать себя более комфортно, выступая перед виртуальной аудиторией.

Zoom добавил в функцию несколько шаблонов, но пользователи могут загружать и свои варианты сцен.

Как включить Immersive View

Зайдите в профиль Zoom через веб-версию.

Перейдите в "Настройки".

Нажмите "На конференции (расширенные)".

Уберитесь, что Immersive View включен.

Функция доступна для пользователей Windows и MacOS. Immersive View включен по умолчанию для всех бесплатных учетных записей Pro и отдельных учетных записей с Zoom 5.6.3 или выше.

В качестве альтернативы (или аналога) Zoom, хорошо зарекомендовала себя встроенная функция "Провести собрание" в Windows 10. Она позволяет создавать и подключаться к беседам без регистрации в приложении Skype и даже без загрузки мессенджере. Для участия в конференции достаточно сгенерированной ссылки или кода доступа.

Более подробно об этой функции мы рассказывали в отдельной заметке.