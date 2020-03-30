Как пользоваться сервисом для видеоконференций Zoom и в чем его особенности

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Эпидемия коронавируса вынудила многих начать работать из дома. Для разнообразных профессий это довольно критично, ведь многие вопросы требуют живого обсуждения для лучшего поиска решений. Тут на выручку может прийти сервис Zoom Video Communications или просто Zoom, который нынче приобрел огромную популярность. Рассказываем о его особенностях и как им пользоваться.

Как работает Zoom

Официальный сайт Zoom

Для начала вам нужно зарегистрироваться на официальном сайте Zoom. Делается это без особых усилий, вы можете использовать свою электронную почту или аккаунт в Google.

Дальше уже интереснее. Когда вы зарегистрировали аккаунт, то можете сразу же создать конференцию для общения. Делается это через простое меню в правом верхнем углу экрана. Программа Zoom фактически не требует громоздкого клиента, все доступно из веб-версии. Впрочем, все-таки Зум скачать предложит особый файл, который облегчит создание конференций и подключение к ним, а также осуществит запуск специального приложения для связи.

Меню создания видеоконференций и подключения к ним

Конференции с выключенным и включенным видео создаются отдельно. Также вы можете включить демонстрацию экрана для своих собеседников, чтобы они видели то, что видите и вы.

Меню управления конференцией в Zoom

Пригласить людей в конференцию вы можете при помощи специальной ссылки. Также можно разослать электронные письма с приглашениями. В итоге всех участников от разговора с вами отделяет всего пара кликов.

Читайте такжеКак оплатить коммунальные услуги онлайн – лучшие сервисы и методыДоступен Zoom для Windows и Mac. Опять же, программа сама предложит скачать Zoom на компьютер бесплатно, если вы получите ссылку-приглашение. И пускай официальный сайт у сервиса на английском, клиент Zoom на русском работает прекрасно.

В итоге Зум может пригодиться вам как для работы, так и для учебы. Обязательно попробуйте эту программу. Отдельно можете оценить возможность поставить любой фон позади себя, чтобы вести переговоры, скажем, из кабины самолета.