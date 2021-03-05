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"Проект Росомаха": подробности экспериментального гаджета от Google

5 марта 2021, 14:51

В материнской компании Google тайно работают над устройством дополненной реальности, которое призвано наделит людей суперслухом.

Подробности секретного проекта Google / Business Insider

Как сообщает Business Insider, команда X Lab, входящая в состав Google и Alphabet, разрабатывает сверхсекретное устройство дополненной реальности, которое расширяет возможности слуха обычного человека.

Внутри команды технологию прозвали "Росомахой" в честь одноименного героя комиксов, который может слышать высоко- и низкочастотные звуки, удалённые от него на большие расстояния.

Команда X Lab начала разработку этого проекта в 2018 году, и с тех пор было создано несколько десятков прототипов. На начальных этапах это была массивная накладка на ухо, а теперь компактный наушник со специальными датчиками и особым расположением микрофонов.

По словам собеседников, у технологии может быть множество применений, одно из них – выделение речи конкретного человека в толпе и возможность всецело сфокусироваться на ней. В конечном счете компания хочет "превзойти физику" благодаря особому расположению микрофонов.

Работники X Lab, пожелавшие остаться анонимными, рассказали, что "Росомаха" может быть не только отдельным устройством или приложением, но и стать успешным бизнесом, наподобие Waymo или Loon. При этом собеседники издания не пояснили, какие ещё могут быть применения у устройства.

Проект все еще находится на ранней стадии, а возглавляет его Джейсон Руголо – бывший директор агентства ARPA-E, созданного для изучения новых технологий департаментом энергетики США. Когда устройство будет выпущено и увидит ли оно вообще свет, не сообщается – Google не стала давать подробные комментарии журналистам.

Google Glass – самый известный проект подразделения X / WordStream

Ранее в Сеть просочилась демонстрация очков дополненной реальности Samsung Glasses Lite. Их особенность заключается в том, что они выглядят как стандартные солнцезащитные очки, но с толстой оправой.

Google
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