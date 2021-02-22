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Вот так могут выглядеть очки дополненной реальности от Samsung

22 февраля 2021, 19:27

Их особенность заключается в том, что они выглядят как стандартные солнцезащитные очки, но с толстой оправой.

Samsung
Концепт стильных AR-очков от Samsung / RTE

Не только Apple давно вынашивает идею выхода стильных и удобных очков дополненной реальности – конкуренты c Samsung уже много лет забавляются подобного рода проектами, но ничего серьезного до этого момента не было.

На днях авторитетный инсайдер под ником WalkingCat опубликовал два впечатляющих видеоролика, которые демонстрируют очки дополненной реальности Samsung Glasses Lite.

Их особенность заключается в том, что они выглядят как обычные солнцезащитные очки, но с толстой оправой. Новые очки Glasses Lite нацелены на обычных пользователей и позволят вам смотреть фильмы, участвовать в видеочатах или работать без стандартного монитора.

Так, в первом ролике демонстрируется конструкция очков и их ключевые возможности. Например, Samsung Glasses Lite позволяют смотреть видео, играть и даже следить за картинкой с дрона. Интересно, что линзы у очков прозрачные, но на ярком солнце они могут затемняться.

Во втором видео подробно описывается функция виртуального офиса – с помощью Glasses Lite можно заниматься моделированием и, например, проводить видеовстречи. Других подробностей про данное устройство пока нет. Также неизвестно, выйдут ли очки в продажу, и сколько они предположительно будут стоить.

Ранее другой производитель, LG показал работающий концепт уникального смартфона Rollable с выдвижным дисплеем. Её основными конкурентами в данной сфере станут TCL и Oppo.

В тизере большой дисплей девайса при надобности плавно сворачивается до классического формата смартфона. Отметим, что данное устройство впервые было показано на рендерах ещё в сентябре 2020 года. Другие подробности и сроки выхода, увы, решили сохранить в секрете.

Samsung виртуальная реальность
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