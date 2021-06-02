УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Техно

Crytek анонсувала трилогію ремастерів Crysis: дата виходу і трейлер-анонс

2 червня 2021, 19:15

Реліз комплекту відбудеться вже цієї осені на PC, PS4, Xbox One і Switch.

Crysis Remastered
Анонсовані ремастери Crysis 2 і 3 / Crytek

Гроза відеокарт повертається: після череди очевидних натяків Crytek анонсувала ремастери другої і третьої частини Crysis, які випустять у складі збірки-трилогії, проте купити ігри можна буде і окремо.

Реліз комплекту відбудеться вже цієї осені на PC, PS4, Xbox One і Switch. На жаль, нечисленні власники консолей нового покоління не отримають свою окрему версію бойовика, і задовольнятися їм доведеться грою по системі зворотної сумісності.

Над ремастерами Crysis 2 і 3 студія Crytek працювала разом з Saber Interactive, яка також допомагала у створенні ремастера оригінальної Crysis – він, нагадаємо, вийшов 18 вересня 2021 року на Xbox One, PS4 і на ПК в Epic Games Store (до 16 червня на ремастер діє 50%-знижка).

Раніше в мережі миготіли чутки, що Crytek займається створенням абсолютно нової гри у всесвіті Crysis, але, судячи з усього, гравцям доведеться задовольнятися відреставрованої класикою. Попри свої недоліки, трилогія Crysis з часом отримала статус культової, донині бувши обов'язковим бенчмарком в YouTube-роликах, де тестують нові відеокарти і різні збірки.

Трейлер Crysis Remastered Trilogy

Раніше ми зібрали велику замітку, в якій розповіли про головні ігрові новинки червня. Вчора відбувся реліз нової глави у Вратах Облівіона, дія якої розгорнеться за 800 років до подій в TES IV: Oblivion.

Через тиждень очікується прем'єра другої частини багатокористувацького екшену Chivalry, а ще через пару днів – ексклюзивний блокбастер Ratchet & Clank: Rift Apart.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Названо найкорисніші напої для організму людиниНазвано найкорисніші напої для організму людини Гороскоп на 4 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: втілення таємної мрії та переломиГороскоп на 4 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: втілення таємної мрії та переломи Гороскоп на 2 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: грошовий прокол та заборонені покупкиГороскоп на 2 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: грошовий прокол та заборонені покупки Як зволожувати свій організм протягом дня: названо способиЯк зволожувати свій організм протягом дня: названо способи Гороскоп на червень 2021: чого остерігатися та як розпланувати свій місяцьГороскоп на червень 2021: чого остерігатися та як розпланувати свій місяць

Останні новини

03:50

Синоптик розповіла, кого на вихідних в Україні заливатиме найсильніше

02:06

"Ці вишеньки помацав би": майже гола Івлєєва знялася топлес і на шпильках

01:36

Гороскоп на завтра 6 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: блискучий успіх чи крах надій і травми Відео

00:51

Загроза наступу на Київ: експерт РФ розкрив плани Путіна щодо України Відео

00:19

Київ, Львів і далі: в яких містах України на вихідних можна буде вакцинуватися Відео

Реклама
00:03

Гороскоп на сьогодні 5 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: службовий "переворот" та грубий прорахунок Відео

04 червня, п'ятниця
23:57

У МОЗ розповіли, коли назавжди зникнуть паперові лікарняні

23:30

Зустріч Байдена і Путіна: у Білому домі розкрили плани США щодо України Відео

23:28

У Києві невідомі підстрелили топ-чиновника

22:58

У Мін'юсті розповіли, в якому випадку олігарха можна буде кинути за грати

22:44

Новий удар по Північному потоку-2: У Путіна оцінили ймовірність провалу запуску газопроводу Відео

22:30

Серцевий напад: цей сік з пікантним смаком може захистити від інфаркту Відео

22:16

Захищає від раку і старіння: дієтолог пояснив, як правильно їсти редис Відео

22:16

ВООЗ зробила тривожну заяву про вакцинацію від коронавірусу Відео

22:09

Скільки алкоголь залишається в організмі і які ризики Відео

21:57

У Зеленського заявили про таємне рішення РНБО щодо інтеграції України в НАТО Відео

21:24

У Харкові мати нещадно побила маленького сина "заради виховання" Відео

21:19

Зеленський закликав вирішити "долю олігархів" в Україні на референдумі Відео

20:34

В Україні з'являться нові дорожні знаки: що треба знати водієві Відео

20:10

Ігри серії No More Heroes від божевільних японців отримали дату виходу на ПК Відео

Реклама
20:04

Наколота ручка: у Житомирі лікарі витикали голкою кінцівку дитині Відео

20:02

Порошенко" під страхом приводу " все-таки з'явився на допит в СБУ Відео

19:49

Неможливе явище путінського пострадянського періоду Погляд

19:48

"Потрібна добра воля України": Путін пояснив ситуацію з транзитом газу після запуску СП-2 Відео

19:45

Творці Ratchet & Clank презентували ностальгічний ролик напередодні виходу нової частини Відео

19:25

Путін зізнався, чого очікує від зустрічі з Байденом

19:00

З'явилися невтішні новини для фанатів українського ігросеріалу Metro Відео

18:35

У Зеленського різко закликали Францію і Німеччину відповісти за захоплення Росією Криму Відео

18:26

Комбуча і схуднення: лікар дала відповідь Відео

18:19

Стало відомо, чому Анна Богдан не зізналася в коханні Холостяку у фіналі проєкту

17:55

Вчені розповіли, в який час дня тренуватися, щоб худнути і не хворіти небезпечною хворобою Відео

17:47

Нова пошта запустила оновлений трекінг відправлень: як ним користуватися Фото

17:41

Настя Івлєєва без білизни прийшла на фестиваль МузТВ 2021

17:15

Автор голої фотосесії в Дубаї виставив відео з дівчатами на торги Відео

17:14

Євросоюз оголосив повну повітряну блокаду літакам з Білорусі Відео

17:02

Діти непритомніли: у Львові попрощалися з 12-річною жертвою селфі біля водоспаду Відео

16:35

Samsung презентувала свій найдешевший смартфон з 5G і екраном 90 Гц

16:34

У МОЗ розповіли, скільки вакцин від COVID-19 довелося викинути

16:25

Пікап розчавив мопед: у Херсоні збили дітей – названо можливу причину ДТП

16:23

Головний редактор Nexta відреагував на заяви Протасевича в інтерв'ю на держТБ Білорусі Відео

Реклама
16:04

Людмила Барбір в ексклюзивній червоній сукні здивувала красою на фестивалі "Молодість"

16:02

Ребров остаточно пішов з Ференцвароша Відео

15:44

Смартфони Google "навчаться" нового режиму знімання у нічний час

15:39

Фронтвумен Go-A зреагувала на чутки про роман з вокалістом Maneskin

15:28

Перша нитка СП-2 прокладена: Путін оголосив про готовність Газпрому заповнити трубопровід газом Відео

14:47

У магазині PlayStation почався розпродаж з величезними знижками Відео

14:44

П'ятьом нардепам загрожують санкції РНБО: ЗМІ дізналися, за що Відео

14:44

У Кремлі зробили заяву про перемовини Путіна і Байдена щодо України Відео

14:28

Мати - місцева, батько - примат: в Анголі знайшли "сина шимпанзе і жінки" Відео

14:26

Стало відомо, у кого пенсії в Україні зросли на 50 тисяч і кого торкнеться нова індексація Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти