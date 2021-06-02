Crytek анонсувала трилогію ремастерів Crysis: дата виходу і трейлер-анонс

Анонсовані ремастери Crysis 2 і 3 / Crytek

Гроза відеокарт повертається: після череди очевидних натяків Crytek анонсувала ремастери другої і третьої частини Crysis, які випустять у складі збірки-трилогії, проте купити ігри можна буде і окремо.

Реліз комплекту відбудеться вже цієї осені на PC, PS4, Xbox One і Switch. На жаль, нечисленні власники консолей нового покоління не отримають свою окрему версію бойовика, і задовольнятися їм доведеться грою по системі зворотної сумісності.

Над ремастерами Crysis 2 і 3 студія Crytek працювала разом з Saber Interactive, яка також допомагала у створенні ремастера оригінальної Crysis – він, нагадаємо, вийшов 18 вересня 2021 року на Xbox One, PS4 і на ПК в Epic Games Store (до 16 червня на ремастер діє 50%-знижка).

Раніше в мережі миготіли чутки, що Crytek займається створенням абсолютно нової гри у всесвіті Crysis, але, судячи з усього, гравцям доведеться задовольнятися відреставрованої класикою. Попри свої недоліки, трилогія Crysis з часом отримала статус культової, донині бувши обов'язковим бенчмарком в YouTube-роликах, де тестують нові відеокарти і різні збірки.

Трейлер Crysis Remastered Trilogy

Раніше ми зібрали велику замітку, в якій розповіли про головні ігрові новинки червня. Вчора відбувся реліз нової глави у Вратах Облівіона, дія якої розгорнеться за 800 років до подій в TES IV: Oblivion.

Через тиждень очікується прем'єра другої частини багатокористувацького екшену Chivalry, а ще через пару днів – ексклюзивний блокбастер Ratchet & Clank: Rift Apart.