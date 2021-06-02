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Crytek анонсировала трилогию ремастеров Crysis: дата выхода и трейлер-анонс

2 июня 2021, 19:15

Релиз комплекта состоится уже этой осенью на PC, PS4, Xbox One и Switch.

Crysis Remastered
Анонсированы ремастеры Crysis 2 и 3 / Crytek

Гроза видеокарт возвращается: после череды очевидных намёков Crytek анонсировала ремастеры второй и третьей части Crysis, которые выпустят в составе сборника-трилогии, однако купить игры можно будет и отдельно.

Релиз комплекта состоится уже этой осенью на PC, PS4, Xbox One и Switch. К сожалению, немногочисленные владельцы консолей нового поколения не получат свою отдельную версию боевика, и довольствоваться им придётся игрой по системе обратной совместимости.

Над ремастерами Crysis 2 и 3 студия Crytek работала вместе с Saber Interactive, которая также помогала в создании ремастера оригинальной Crysis – он, напомним, вышел 18 сентября 2021 года на Xbox One, PS4 и на ПК в Epic Games Store (до 16 июня на ремастер действует 50%-скидка).

Ранее в Сети мелькали слухи, что Crytek занимается созданием совершенно новой игры во вселённой Crysis, но, судя по всему, игрокам придется довольствоваться отреставрированной классикой. Несмотря на свои шероховатости, трилогия Crysis со временем обрела статус культовой, по сей день являясь обязательным бенчмарком в YouTube-роликах, где тестируют новые видеокарты и различные сборки.

Трейлер Crysis Remastered Trilogy

Ранее мы собрали большую заметку, в которой рассказали о главных игровых новинках июня. Вчера состоялся релиз новой главы во Вратах Обливиона, действие которой развернётся за 800 лет до событий в TES IV: Oblivion.

Спустя неделю ожидается премьера второй части многопользовательского экшена Chivalry, а еще через пару дней – эксклюзивный блокбастер Ratchet & Clank: Rift Apart.

Crysis
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