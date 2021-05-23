Crytek начала активно тизерить ремастер "убийцы видеокарт" Crysis 2

Crytek готовит переиздание Crysis 2 / Crytek

Благодаря утечке документов Crytek мы уже знаем, что студия планирует перевыпустить все Crysis, однако все сроки значительно сдвинулись – судя по всему, официально обновлённую версию игры анонсируют уже скоро.

Ранее на этой неделе в твиттере бренда появилось сообщение с фразой "Они называли меня Пророком", Это позывной одного из важных персонажей серии шутеров Crysis.

Вчера вечером разработчики опубликовали первый скриншот – похоже, уже ремастера. На изображении можно увидеть главного героя второй части, Алькатраса, столкнувшегося в Нью-Йорке с крикуном цефов. Новый твит вслед за предыдущим Crytek сопроводила "глазным" эмодзи, который можно интерпретировать как призыв следить за развитием событий. Вероятно, официальный анонс не за горами.

Напомним, что оригинальная игра была выпущена почти 11 лет назад, но многие до сих пор видят в этом проекте идеальный способ проверить своё железо на выносливость. Теперь, судя по всему, у нас появится новый "убийца" топовых видеокарт.

Ранее в Сети мелькали слухи, что Crytek занимается созданием совершенно новой игры во вселеной Crysis, но, скорее всего, речь шла о грядущих переизданиях оригинальной трилогии. Ремастер первой Crysis вышел 18 сентября 2021 года на Xbox One, PS4 и на ПК в Epic Games Store.