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Crytek почала активно натякати на ремастер "вбивці відеокарт" Crysis 2

23 травня 2021, 17:15

Слідом за недавнім текстовим натяком розробники опублікували скриншот сиквела.

Арт Crysis 2
Crytek готує перевидання Crysis 2 / Crytek

Завдяки витоку документів Crytek ми вже знаємо, що студія планує перевипустити трилогію Crysis, проте всі терміни значно зрушилися – судячи з усього, офіційно оновлену версію гри анонсують вже скоро.

Раніше на цьому тижні у Твіттері бренду з'явилося повідомлення з фразою "Вони називали мене Пророком". Це позивний одного з важливих персонажів серії шутерів Crysis.

Вчора ввечері розробники опублікували перший скриншот – схоже, вже ремастера. На зображенні можна побачити головного героя другої частини, Алькатраса, що зіткнувся в Нью-Йорку з крикуном цефов. Новий твіт слідом за попереднім Crytek супроводила "очним" емодзі, який можна інтерпретувати як заклик стежити за розвитком подій. Ймовірно, офіційний анонс не за горами.

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Нагадаємо, що оригінальна гра була випущена майже 11 років тому, але багато хто і по цей час бачать в цьому проєкті ідеальний спосіб перевірити своє залізо на витривалість. Тепер, судячи з усього, у нас з'явиться новий "вбивця" топових відеокарт.

Раніше в Мережі миготіли чутки, що Crytek займається створенням абсолютно нової гри у всесвіті Crysis, але, швидше за все, мова йшла про прийдешні перевидання оригінальної трилогії. Ремастер першої Crysis вийшов 18 вересня 2021 року на Xbox One, PS4 і на ПК в Epic Games Store.

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