Crytek почала активно натякати на ремастер "вбивці відеокарт" Crysis 2

Crytek готує перевидання Crysis 2 / Crytek

Завдяки витоку документів Crytek ми вже знаємо, що студія планує перевипустити трилогію Crysis, проте всі терміни значно зрушилися – судячи з усього, офіційно оновлену версію гри анонсують вже скоро.

Раніше на цьому тижні у Твіттері бренду з'явилося повідомлення з фразою "Вони називали мене Пророком". Це позивний одного з важливих персонажів серії шутерів Crysis.

Вчора ввечері розробники опублікували перший скриншот – схоже, вже ремастера. На зображенні можна побачити головного героя другої частини, Алькатраса, що зіткнувся в Нью-Йорку з крикуном цефов. Новий твіт слідом за попереднім Crytek супроводила "очним" емодзі, який можна інтерпретувати як заклик стежити за розвитком подій. Ймовірно, офіційний анонс не за горами.

Нагадаємо, що оригінальна гра була випущена майже 11 років тому, але багато хто і по цей час бачать в цьому проєкті ідеальний спосіб перевірити своє залізо на витривалість. Тепер, судячи з усього, у нас з'явиться новий "вбивця" топових відеокарт.

Раніше в Мережі миготіли чутки, що Crytek займається створенням абсолютно нової гри у всесвіті Crysis, але, швидше за все, мова йшла про прийдешні перевидання оригінальної трилогії. Ремастер першої Crysis вийшов 18 вересня 2021 року на Xbox One, PS4 і на ПК в Epic Games Store.