Cyberpunk 2077 повернули в PS Store за зниженою ціною

Cyberpunk 2077 повернувся в PS Store / CD Projekt Red

Багатостраждальна гра Cyberpunk 2077 офіційно повернулася в PS Store – і що дивно, за зниженою ціною в 50 доларів і 1499 грн. Це не знижка, а нова вартість.

Розробники додали, що продовжують роботу над виправленням помилок у версії для базової PlayStation 4, і порадили грати на PS5 або PS4 Pro "для кращого досвіду". Відповідне попередження є і на сторінці Cyberpunk 2077 в PS Store.

Нагадаємо, що в грудні 2020 року Cyberpunk 2077 видалили з магазину через масові скарги гравців на низьку якість консольних версій, після чого гра була недоступна в магазині до сьогоднішнього дня, а Sony запустила спеціальну сторінку для повернення коштів.

Втім, це не завадило грі зібрати гігантську аудиторію і стати одним з найуспішніших проєктів десятиліття за кількістю проданих копій під час релізу. У CD Projekt підкреслили, що технічний стан Cyberpunk 2077 поліпшується з кожним патчем, а критичні помилки виникають все рідше.

На старті в Cyberpunk 2077 можна було побачити і таке / Twitter

В кінці березня верхівка CD Projekt презентувала нову стратегію розвитку компанії на найближчі кілька років. З 2022 року компанія почне працювати відразу над декількома ААА-іграми, а онлайн стане важливою частиною зростання Cyberpunk і Відьмака.

Сюжетні рольові ігри все ще залишаться пріоритетом CD Projekt, проте компанія бачить великий потенціал в "онлайн-технологіях" - мультиплеєр в тому чи іншому вигляді планують впроваджувати практично в усі майбутні проєкти. Крім того, маркетингові кампанії наступних ігор студії будуть значно коротшими і стартувати набагато ближче до фактичної дати виходу гри.