Cyberpunk 2077 вернули в PS Store по сниженной цене

Cyberpunk 2077 вернулся в PS Store / CD Projekt Red

Многострадальная игра Cyberpunk 2077 официально вернулась в PS Store – что удивительно, по сниженной цене в 50 долларов и 1499 грн. Это не скидка, а новая стоимость.

Разработчики добавили, что продолжают работу над исправлением ошибок в версии для базовой PlayStation 4, и посоветовали играть на PS5 или PS4 Pro "для лучшего опыта". Соответствующее предупреждение есть и на странице Cyberpunk 2077 в PS Store.

Напомним, что в декабре 2020 года Cyberpunk 2077 удалили из магазина из-за массовых жалоб игроков на низкое качество консольных версий, после чего игра была недоступна в магазине до сегодняшнего дня, а Sony запустила специальную страницу для возврата средств.

Впрочем, это не помешало игре собрать гигантскую аудиторию и стать одним из самых успешных проектов десятилетия по количеству проданных копий во время релиза. В CD Projekt подчеркнули, что техническое состояние Cyberpunk 2077 улучшается с каждым патчем, а критические ошибки возникают всё реже.

На старте в Cyberpunk 2077 можно было увидеть и такое / Twitter

В конце марта верхушка CD Projekt представила новую стратегию развития компании на ближайшие несколько лет. С 2022 года компания начнёт работать сразу над несколькими ААА-играми, а онлайн станет важной частью роста Cyberpunk и Ведьмака.

Сюжетные ролевые игры всё ещё останутся приоритетом CD Projekt, однако компания видит большой потенциал в "онлайн-технологиях" – мультиплеер в том или ином виде планируют внедрять практически во все грядущие проекты. Кроме того, маркетинговые кампании следующих игр студии будут значительно короче и стартовать намного ближе к фактической дате выхода игры.