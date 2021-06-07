УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

В Сеть утёк геймплей Cyberpunk 2077 от 2013 года

7 июня 2021, 02:17

Скорее всего, ролики попали в Интернет после утечки исходного кода, однако есть вероятность, что это фейк.

Cyberpunk 2077
В Cеть слили геймплей Cyberpunk 2077 из 2013 года / CD Projekt

В Интернете появились интересные ролики с ранней версии ролевого проекта Cyberpunk 2077, датированные 2013 годом. Саму игру, напомним, анонсировали 9 лет назад, в 2012-м.

Судя по всему, в видео показан тот прототип Cyberpunk 2077, в котором игрок управлял персонажем от третьего лица. Предполагается, что запись достали из последних утечек CD Projekt Red.

Также кто-то слил нарезки багов от самих разработчиков. В одном из роликов главный герой катается на огромном хот-доге. Особенно забавно смотреть эти нарезки после слов одного из основателей CDPR Марчина Ивински. После релиза он откровенно соврал о том, что разработчики и тестировщики не обнаружили большинство багов, которые были у игроков.

Как рассказывал журналист Джейсон Шрейер, большинство разработчиков были уверены, что игру перенесут до 2022 года, чтобы довести до нормального состояния. Когда в начале октября было объявлено, что игра "ушла на золото", команда продолжала находить критические недостатки в виде отсутствующих строк диалогов и неработающих игровых механик.

Геймплей Cyberpunk 2077 из 2013 года

Напомним, что релиз Cyberpunk 2077 состоялся в декабре 2020-го, и несмотря на жалобы многих игроков, она стала одним из самых успешных проектов поколения по количеству проданных копий во время релиза, а общие продажи игры подбираются к отметке в 14 миллионов проданных копий. В CDPR утверждали, что в рамках программы рефандов они удовлетворили около 30 тысяч запросов, однако в это число не входят проданные копии для консолей.

В конце марта верхушка CD Projekt представила новую стратегию развития компании на ближайшие несколько лет. С 2022 года компания начнёт работать сразу над несколькими ААА-играми, а онлайн станет важной частью роста Cyberpunk и Ведьмака.

Сюжетные ролевые игры всё ещё останутся приоритетом CD Projekt, однако компания видит большой потенциал в "онлайн-технологиях" – мультиплеер в том или ином виде планируют внедрять практически во все грядущие проекты. Кроме того, маркетинговые кампании следующих игр студии будут значительно короче и стартовать намного ближе к фактической дате выхода игры.

Cyberpunk 2077
Сейчас вы просматриваете новость «В Сеть утёк геймплей Cyberpunk 2077 от 2013 года». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Даша Петрожицкая рассекретила своего возлюбленного и вспомнила их знакомствоДаша Петрожицкая рассекретила своего возлюбленного и вспомнила их знакомство Продюсер описал судьбу Квартала 95 после "политического кульбита" ЗеленскогоПродюсер описал судьбу Квартала 95 после "политического кульбита" Зеленского Дима Комаров удивил последствиями от его программы "Мандруй Україною"Дима Комаров удивил последствиями от его программы "Мандруй Україною" Почему смертельно опасно вешать магниты на холодильникПочему смертельно опасно вешать магниты на холодильник Воля или тюрьма: астролог рассказал, что ждёт МедведчукаВоля или тюрьма: астролог рассказал, что ждёт Медведчука

Последние новости

17:05

Байден сегодня проведет телефонный разговор с Зеленским

16:27

Ризатдинова впервые рассказала правду о романе на шоу Танці з зірками Видео

16:27

У Зеленского призвали Байдена сокрушить Северный поток-2 и резко упрекнули Запад Видео

16:18

Гороскоп на завтра 8 июня 2021 всех знаков Зодиака: лучший пост, денежный шанс и запретная магия

16:08

Варенье из лепестков розы: 9 полезных свойств и невероятно простой рецепт Видео

Реклама
16:05

Умер шестиклассник в Днепре, который загорелся во время съемки видео для соцсетей

16:00

Фанатскую Half-Life 3 заморозили Видео

15:55

Брошенную у дороги на Полтавщине 16-летнюю девушку насиловали после смерти - криминалист Видео

15:40

"Не достоин": Лукашенко – первый в истории КНУ им. Шевченко, кого лишили звания почетного доктора Видео

15:36

В чем секрет чая из одуванчиков: польза и риски для здоровья Видео

15:31

Назвали всех победителей премии BAFTA TV 2021

15:23

Дополнение Hellraid для Dying Light получило бесплатное обновление Видео

15:20

СБУ задержала по подозрению в госизмене чиновника СНБО времен Порошенко Видео

14:59

Пятиминутка, густое и без варки ягод: как приготовить вкусное клубничное варенье Фото

14:31

Гроб с голой девушкой пронесли по центру Львова Видео

14:31

Встреча сборных Украины и России на Евро-2020: у Путина оценили сценарий и сделали прогноз Видео

14:28

"Перспективы есть": как уход Притулы из Голоса отразится на Зеленском и Порошенко – эксперт Видео

14:18

Позитив раскрыл правду о сольной карьере и участии в дуете Время и Стекло Видео

14:17

Overwatch 2, Far Cry 6 и Dying Light 2 в свежем трейлере Summer Game Fest Видео

14:02

Дельфин смачно грызнул мальчишескую руку: в одесском дельфинарии назвали причину Видео

Реклама
13:58

В Украине начали выдавать международные свидетельства о вакцинации: что это и как получить

13:43

Россия грозится отказаться от Евро-2020 из-за Крыма и "Слава Украине" на украинских футболках – СМИ Видео

13:16

В моде фантастические женские шляпы, которые обладают невероятным магнетизмом Фото Видео

13:13

Новый доступный флагман Samsung Galaxy S21 FE действительно порадует ценой Фото

13:09

В Киеве пенсионер залез через окно в квартиру на 9-м этаже и взял в заложницы женщину Видео

13:08

День Виктории 2021: поздравления с Днем ангела в прозе, стихи и открытки Фото

13:00

Путин указом вывел РФ из Договора по открытому небу Видео

12:58

Елена Зеленская удивила безупречным выбором наряда для дипломатичкой встречи

12:37

В Украине пройдет референдум по олигархам, но при одном условии – Зеленский Видео

12:33

Под Киевом покупатель оплеухами усмирил пьяных дебоширов в супермаркете Видео

12:20

Авторитетный инсайдер подтвердил главную догадку о новом iPhone

12:20

Где и когда планировать отпуск летом-2021: совет астролога для каждого знака Зодиака

11:53

Похолодание и град: синоптик рассказала, какой будет погода на этой неделе Видео

11:46

"Всех разорвет": Ирина Горовая рассказала об отношениях с Потапом после развода Видео

11:42

Притула покинул партию Голос: в политсиле прокомментировали Видео

11:33

Кому дадут 150 тысяч гривен: нарпепы хотят резко поднять выплаты на рождение детей Видео

11:32

В женских лосинах, балетках и перчатках: копы поймали священника УПЦ МП в необычном облачении Видео

11:25

Кулёчек не надо: Зеленский подписал закон о запрете пластиковых пакетов в Украине Видео

10:48

Беременная Катя Осадчая умилила редкими фото с родителями на семейном празднике

10:05

Dzidzio начал съемки долгожданного фильма "Де Гроші?" Видео

Реклама
10:01

Зеленский рассказал, о какой военной помощи для Украины он говорил с госсекретарем США Видео

09:58

В июне украинцы увидят уникальное солнечное затмение: когда и где его смотреть Видео

09:56

Axios выяснил, почему Байден передумал встречаться с Зеленским Видео

09:25

Как правильно выбирать клубнику: 3 главных пункта, которые нужно знать

09:13

Встреча Байдена и Путина: Блинкен пригрозил РФ в случае ее "агрессивных или безрассудных" действий

09:13

УЕФА одобрил форму сборной Украины с картой Крыма для выступления на чемпионате Европы по футболу Фото Видео

09:10

В Одессе дельфин жадно укусил ребенка за руку Видео

08:42

В Днепре пьяный убил сожительницу на глазах у детей: новые детали Видео

08:35

Гороскоп на 7 июня 2021 всех знаков Зодиака: конец периода испытаний и переезд Видео

08:29

Феномен Мергенштерна: чем российский дьяволенок завоевал Украину мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять