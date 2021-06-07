В Сеть утёк геймплей Cyberpunk 2077 от 2013 года

В Cеть слили геймплей Cyberpunk 2077 из 2013 года / CD Projekt

В Интернете появились интересные ролики с ранней версии ролевого проекта Cyberpunk 2077, датированные 2013 годом. Саму игру, напомним, анонсировали 9 лет назад, в 2012-м.

Судя по всему, в видео показан тот прототип Cyberpunk 2077, в котором игрок управлял персонажем от третьего лица. Предполагается, что запись достали из последних утечек CD Projekt Red.

Также кто-то слил нарезки багов от самих разработчиков. В одном из роликов главный герой катается на огромном хот-доге. Особенно забавно смотреть эти нарезки после слов одного из основателей CDPR Марчина Ивински. После релиза он откровенно соврал о том, что разработчики и тестировщики не обнаружили большинство багов, которые были у игроков.

Как рассказывал журналист Джейсон Шрейер, большинство разработчиков были уверены, что игру перенесут до 2022 года, чтобы довести до нормального состояния. Когда в начале октября было объявлено, что игра "ушла на золото", команда продолжала находить критические недостатки в виде отсутствующих строк диалогов и неработающих игровых механик.

Геймплей Cyberpunk 2077 из 2013 года

Напомним, что релиз Cyberpunk 2077 состоялся в декабре 2020-го, и несмотря на жалобы многих игроков, она стала одним из самых успешных проектов поколения по количеству проданных копий во время релиза, а общие продажи игры подбираются к отметке в 14 миллионов проданных копий. В CDPR утверждали, что в рамках программы рефандов они удовлетворили около 30 тысяч запросов, однако в это число не входят проданные копии для консолей.

В конце марта верхушка CD Projekt представила новую стратегию развития компании на ближайшие несколько лет. С 2022 года компания начнёт работать сразу над несколькими ААА-играми, а онлайн станет важной частью роста Cyberpunk и Ведьмака.

Сюжетные ролевые игры всё ещё останутся приоритетом CD Projekt, однако компания видит большой потенциал в "онлайн-технологиях" – мультиплеер в том или ином виде планируют внедрять практически во все грядущие проекты. Кроме того, маркетинговые кампании следующих игр студии будут значительно короче и стартовать намного ближе к фактической дате выхода игры.