Для Ghostrunner готують багато контенту – що чекає гравців у 2021

Ghostrunner - дорожня карта на 2021 рік. / 505 Games

Днями видавництво 505 Games оголосило про покупку прав на франшизу Ghostrunner за 5 мільйонів євро. А вже сьогодні вони представили план розвитку стильного кіберпанк-екшену на 2021 рік.

До поточного моменту розробники встигли випустити хардкорний режим і "Зимове доповнення". До кінця травня заплановано реліз режиму "Вбивай-біжи", фоторежим, і комплект DLC з косметичними поліпшеннями.

Літом розробники мають намір випустити ще кілька комплектів доповнень з новим ігровим режимом. На осінь ж заплановано таємниче "останнє DLC" і випуск на консолях нового покоління – власники на PS4 і Xbox One отримають некстген-версії безплатно. До того ж розробники готують багато косметичних доповнень для фанатів гри.

Нагадаємо, що Ghostrunner – це жорстока гра-слешер від першої особи з супердинамічним сюжетом, що розгортається в похмурому кіберпанковому світі футуристичної надконструкції. Вона виглядає і грається як Франкенштейн з самих різних ігрових механік і проєктів, але все-таки у неї виходить красиво приховати всі шви під неоновим візуальним стилем і бадьорим сінтвейвним звучанням.

На цю мить гру можна купити по знижці в рамках проходить весняного розпродажу. Акція поширюється на онлайн-магазини EGS і PS Store.

Трейлер Ghostrunner

Також не забувайте заглядати в EGS, де на цьому тижні роздають непоганий інді-проєкт Tales of the Neon Sea 2018 року. За жанром, це детективна пригода, виконане в стилі шістнадцятибітних ігор, в якому гравці опиняються в ролі детектива, що розслідує ряд справ в кіберпанковому місті, заповненому неоном і секретами.