Сім смертних гріхів Агента 47 – Hitman 3 отримає доповнення з 7 частин

Сім гріхів Агента 47 / Hitman III

Розробники стелс-екшену Hitman III зі студії IO Interactive офіційно презентували серію доповнень Seven Deadly Sins, натхнених сімома смертними гріхами.

Наступного тижня, 30 березня, за п'ять доларів ($30 за всі частини) вийде перша частина, присвячена жадібності та чиї події будуть відбуватися в альтернативній версії Дубая, де гравці зможуть виконати унікальну місію та отримати пару тематичних предметів.

Пізніше аддони будуть присвячені гордості, жадібності, похоті, гніву, ліні та заздрості. В IO Interactive обіцяють, що кожне доповнення виконано в унікальному візуальному стилі та представить унікальні геймплейні механіки. При цьому автори планують випускати та безплатний контент в рамках сезонів – вже пообіцяли пасхальні перегони в Берліні (з 30 березня по 12 квітня) і повернення багатьох сезонних заходів з попередніх частин.

Нагадаємо, що реліз Hitman III відбувся 21-го січня на консолях Xbox і Playstation, а також ПК. Середня оцінка тайтла на агрегаторі рецензій Metacritic становить 87 балів зі 100 від критиків – це найвища оцінка серед усіх проєктів франшизи.

Для всіх охочих ознайомитися з грою доступні наступні пропозиції:

Hitman III - трейлер доповнення Seven Deadly Sins

А тим часом головний офіс IO Interactive зараз займається проєктом про Джеймса Бонда, головного персонажа романів британського письменника Яна Флемінга про вигаданого агента MI6. Гра розповість оригінальну історію становлення "агента з двома нулями" і виявиться свого роду оріджином всім відомого Джеймса Бонда, коли у нього ще не було кодового імені.

Project 007 створюється для консолей нового покоління і ПК – гра не буде ексклюзивом тієї чи іншої платформи. Імовірно, реліз гри відбудеться у 2023 році.