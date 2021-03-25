Семь смертных грехов Лысого – Hitman 3 получит дополнение из 7 частей

Семь грехов Агента 47 / Hitman III

Разработчики стелс-экшена Hitman III из студии IO Interactive официально представили серию дополнений Seven Deadly Sins, вдохновлённых семью смертными грехами.

На следующей неделе, 30 марта, за пять долларов ($30 за все части) выйдет первая часть, посвященная жадности и чьи события будут происходить в альтернативной версии Дубая, где игроки смогут выполнить уникальную миссию и получить пару тематических предметов.

Позднее аддоны будут посвящены гордости, алчности, похоти, гневу, лени и зависти. В IO Interactive обещают, что каждое дополнение выполнено в уникальном визуальном стиле и представит уникальные геймплейные механики. При этом авторы планируют выпускать и бесплатный контент в рамках сезонов – уже обещают пасхальную гонку в Берлине (с 30 марта по 12 апреля) и возвращение многих сезонных мероприятий из предыдущих частей.

Напомним, что релиз Hitman III состоялся 21-го января на консолях Xbox и Playstation, а также ПК. Средняя оценка тайтла на агрегаторе рецензий Metacritic составляет 87 баллов из 100 от критиков – это наивысшая оценка среди всех проектов франшизы.

Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Hitman III - трейлер дополнения Seven Deadly Sins

А меж тем головной офис IO Interactive сейчас занимается проектом про Джеймса Бонда, главного персонажа романов британского писателя Яна Флеминга о вымышленном агенте MI6. Игра расскажет оригинальную историю становления "агента с двумя нулями" и окажется своего рода ориджином всем известного Джеймса Бонда, когда у него еще не было кодового имени.

Project 007 создаётся для консолей нового поколения и ПК – игра не будет эксклюзивом той или иной платформы. Предположительно, релиз игры состоится в 2023 году.