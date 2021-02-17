Игра про Джеймса Бонда от создателей Hitman: появились новые подробности

Project 007 - новые подробности/ IO Interactive

На официальном сайте датской студии IO Interactive появились свежие вакансии, связанные с разработкой анонсированной в ноябре 2020 игры про Джеймса Бонда,

В требованиях к соискателям можно найти несколько интересных подробностей о следующей игре от создателей популярной серии видеоигр Hitman, рассказывающей о приключениях наёмного убийцы по прозвищу Агент 47.

На данный момент студия ищет сценариста для работы над линейным и нелинейным повествованием, что поможет определить историю вселенной. Кроме того, потенциальному сотруднику предстоит работать над "комплексными сюжетными линиями и побочными сценариями, привязанными к основному действию", а также создавать "сложные сюжетные линии и увлекательные диалоги"

Судя по описанию, тайтл про Джеймса Бонда будет существенно отличаться от минималистичного подхода, который студия использовала при создании Hitman: Агент 47 в игре практически не разговаривает (за исключением мимолётных шуток), обычно прибегая к физическим действиям вместо разговоров.

Ранее разработчики упоминали, что внешность Бонда не будет основана ни на одном из актеров, которые исполняли роль Бонда в фильмах. Своим видением игровой адаптации руководителям IO удалось переубедить правообладателей на лицензию Бонда, которые в определенный момент запретили выпускать видеоигры по франшизе, поскольку считали, что "насилие в них присутствует лишь ради насилия".

Project 007 создаётся для консолей нового поколения и ПК – игра не будет эксклюзивом той или иной платформы. Предположительно, релиз игры состоится в 2023 году.

Трейлер Project 007

В начале этого месяца IO Interactive поделилась планами по развитию культовой серии об Агенте 47. В частности, стало известно, что новая часть в серии – Hitman III – окупилась менее, чем за неделю. Данный успех позволит команде уверенно двигаться вперед и реализовывать их амбициозные планы на будущие проекты.

В настоящий момент студия раздумывает о будущем формате DLC для Hitman III. Представители IOI заявили, что на этот раз они не собираются выпускать новые локации – вместо этого они ищут способы переосмыслить уже существующие уровни. Причём авторы могут уделить внимание картам из всей трилогии, а не только из последней игры.