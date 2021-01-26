Игра про Джеймса Бонда от авторов Hitman: появились новые подробности

Project 007 - новые подробности / IO Interactive

Разработчики популярной серии видеоигр Hitman, рассказывающей о приключениях наёмного убийцы по прозвищу Агент 47, поделились новыми подробностями анонсированной в ноябре 2020 игры про Джеймса Бонда, которая проходит под рабочим названием Project 007.

Прямо сейчас 200 человек (а совсем скоро и все 400) работают над игрой про Агента 007, которая окажется своего рода ориджином, и расскажет о том, как Джеймс получил свой трехзначный код.

Также разработчики сообщили, что внешность персонажа не будет основана ни на одном из актеров, которые исполняли роль Бонда в фильмах. Своим видением игровой адаптации руководителям IO удалось переубедить правообладателей на лицензию Бонда, которые в определенный момент запретили выпускать видеоигры по франшизе, поскольку считали, что "насилие в них присутствует лишь ради насилия".

Игра создается на усовершенствованном движке Glacier, который, по словам представителей IO Interactive, сможет составить конкуренцию самым известным технологиям, представленным на рынке. Движок предложит улучшенные возможности рендеринга, просчет физики в реальном времени, продвинутое программирование систем искусственного интеллекта и многое другое.

Project 007 создаётся для консолей нового поколения и ПК – игра не будет эксклюзивом той или иной платформы. Предположительно, релиз игры состоится в 2023 году.

Трейлер Project 007

Напомним, что неделей ранее состоялся релиз Hitman III – заключительной части трилогии про лысого киллера со штрихкодом на затылке.

Для поклонников – это очередная часть от которой не ждут чего-то прорывного, а ждут стабильного. Для самой же студии IO Interactive данная игра – это важный шаг в будущее, так как эту часть они издают сами, без участия посредников в лице Warner Bros. или Square Enix.

Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. На консолях следующего поколения Hitman 3 игра работает в разрешении 4K со скоростью 60 кадров в секунду с поддержкой HDR.

В PS Store игра стоит 1 999 гривен.