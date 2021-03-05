Авторы Hitman III рассказали, чего ждать игрокам в марте

Hitman III - что ждет игроков в марте / IO Interactive

В официальном блоге студии IO Interactive, разработчиков популярной серии видеоигр Hitman, рассказывающей о приключениях наёмного убийцы по прозвищу Агент 47, появилась новая запись, посвящённая планам поддержки недавно выпущенного Htiman III на этот месяц

Датская студия сообщила, что 30 марта в игре начнётся первое сезонное событие – "Берлинская охота за яйцами", которое продлится до 12 апреля. Миссия пройдёт в берлинском ночном клубе, попасть в который вы сможете только при соблюдении строгого дресс-кода.

Владельцы расширенного издания с 30 марта смогут пройти уникальную миссию на обострение The Satu Mare Delirium, которая познакомит игроков с далёким прошлым Агента 47 и последствиями событий Hitman: Codename 47.

Также в игру добавят и контракты от журналистов: 11 марта в Hitman III появится миссия от издания Easy Allies, действие которой развернётся в Мендосе, а 19 марта – задание в Чунцине от Eurogamer. На момент публикации новости игрокам уже доступна миссия на обострение The Lesley Celebration, а с 19 по 29 марта Агенту 47 предстоит отправиться на остров Сгайл и попытаться устранить скандального блогера Джимми Чена.

Трейлер мартовских обновлений Hitman III

А меж тем головной офис IO Interactive сейчас занимается проектом про Джеймса Бонда, главного персонажа романов британского писателя Яна Флеминга о вымышленном агенте MI6. Игра расскажет оригинальную историю становления "агента с двумя нулями" и окажется своего рода ориджином всем известного Джеймса Бонда, когда у него еще не было кодового имени.

Project 007 создаётся для консолей нового поколения и ПК – игра не будет эксклюзивом той или иной платформы. Предположительно, релиз игры состоится в 2023 году.