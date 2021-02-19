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Создатели Hitman 3 рассказали, как перенести сохранения с Steam на EGS

19 февраля 2021, 15:25

Владельцы первых двух частей в Steam теперь могут бесплатно перенести старые уровни в Hitman III для EGS.

Hitman III
В Hitman III появилась возможность переносить сохранения из прошлых игр / IO Interactive

Студия IO Interactive совместно с компанией Epic Games официально сообщили о том, что EGS-версия Hitman 3 теперь поддерживает перенос локаций из Steam-версий предыдущих двух игр.

Изначально проблема с переносами сохранений возникла из-за того, что третья часть на ПК продаётся эксклюзивно в онлайн-магазине Epic Games Store. По этой причине геймеры, купившие прошлые части на других платформах, не смогли синхронизировать свои аккаунты.

Созданная IO Interactive система позволяет подключить учётную запись Steam к Hitman 3 в EGS. Для наслаждения всей трилогией вам нужно:

  • Зайти в учётную запись IOI;
  • Проверить данные (всё ли правильно отображается перед началом импорта);
  • Подключить нужные учётные записи сторонних магазинов (Steam и Epic Games Store);
  • Если всё хорошо, то приступить к переносу.

Разработчики настоятельно рекомендуют убедиться в том, что при оформлении вы нигде не ошиблись, – отменить выбор после применения не получится. Если всё сделаете правильно, то у вас появится иконка DLC Access Pass. Для открытия импортированного контента достаточно будет перезапустить саму игру.

Напомним, что релиз Hitman III состоялся 21-го января на консолях Xbox и Playstation, а также ПК. Средняя оценка тайтла на агрегаторе рецензий Metacritic составляет 87 баллов из 100 от критиков – это наивысшая оценка среди всех проектов франшизы.

Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

А меж тем головной офис IO Interactive сейчас занимается проектом про Джеймса Бонда, главного персонажа романов британского писателя Яна Флеминга о вымышленном агенте MI6. Игра расскажет оригинальную историю становления "агента с двумя нулями" и окажется своего рода ориджином всем известного Джеймса Бонда, когда у него еще не было кодового имени.

Project 007 создаётся для консолей нового поколения и ПК – игра не будет эксклюзивом той или иной платформы. Предположительно, релиз игры состоится в 2023 году.

Epic Games Store Steam Hitman
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