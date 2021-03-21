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Первое крупное дополнение для Assassin's Creed Valhalla уже на подходе

21 марта 2021, 20:58

Дополнение "Гнев друидов" для Assassin's Creed Вальгалла выйдет 29 апреля – его действие развернётся в Ирландии.

Assassin's Creed Valhalla
Сюжетное DLC для Assassin's Creed Valhalla выйдет 29 апреля / Ubisoft

Компания Ubisoft объявила о том, что первое сюжетное дополнение для Assassin's Creed Вальгалла под названием "Гнев друидов" выйдет уже в следующем месяце, 29 апреля.

Это первое крупное сюжетное дополнение из двух. "Гнев друидов" добавит на карту регион Ирландии, на котором обосновался культ Детей Дану. По сюжету, Эйвору предстоит зачистить клан друидов и обосноваться на просторах Дублина.

Второе расширение, "Осада Парижа", появится ближе к лету. События дополнения будут разворачиваться спустя 10 лет после концовки основной игры, тогда как викингам предстоит научиться сливаться с толпой и проявить себя в качестве дипломатов, чтобы лишить власти Карла Толстого, и совершить переворот в городе изнутри.

Кроме того, в игре стартовал второй сезон "Празднество Остары", в рамках которого игроки смогут выполнять особые задания, участвовать в соревнованиях и получать награды – всё это будет актуально до 8 апреля.

Напомним, что Assassin's Creed Valhalla вышла 10 октября 2020 года и показала лучший старт по продажам в истории серии. Ряд крупных изданий (Game Informer, PC Gamer, Eurogamer) остались довольны игрой и поставили её от 9 баллов и выше. Они отмечают увлекательную историю с интересными главными героями, огромный мир, полный секретов и интересных находок, отличную актёрскую игру и неплохо проработанные миссии.

Впрочем, немало ресурсов оценили эту часть Assassin’s Creed на 6 баллов и ниже. Из негативных моментов выделяют наличие в приключении рутины с повторением одних и тех же занятостей, а также изрядную забагованность. По словам критиков, игра жертвует историей в пользу масштабов и "эпических битв".

Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В PS Store игра стоит 1 899 гривен.

  • В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;
  • В магазине EGS - 915 гривен;

Отметим, что прошлом году серия Assassin’s Creed преодолела отметку в 150 миллионов проданных экземпляров. По состоянию на сегодня это самая молодая игровая франшиза, которой удалось достигнуть подобного, причём на это ушло менее десяти лет.

Assassin’s Creed
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