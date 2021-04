В EGS почалася нова роздача – цього разу можна забрати відразу три гри

Нова роздача в EGS / Epic Games

Онлайн-магазин Epic Games Store продовжує щотижневу роздачу безплатних ігор. На цей раз геймерам роздають відразу три тайтли – окрім обіцяної трилогії квестів Deponia в магазині можна забрати дві атмосферні адвенчури.

Deponia: The Complete Journey охоплює перші три частини з серії квестів Депонія, а саме Deponia, Chaos on Deponia і Goodbye Deponia. Трилогія розповідає про пригоди невдалого ледаря-винахідника Руфуса.

Далі за списком йде пригодницька візуальна новела Ken Follett's The Pillars of the Earth, заснована на світовому бестселері Кена Фоллетта "Стовпи Землі". Сюжет розповідає історію села Кінгсбрідж абсолютно новим інтерактивним способом.

Ну і третій проєкт добірки – The First Tree – атмосферна інді-адвенчура від третьої особи, яка розповість зворушливу і моторошно красиву історію про подорож лисиці. За словами розробників, гра особливо сподобається шанувальникам Journey, Firewatch і Shelter.

А через тиждень в магазині будуть безплатно віддавати Hand of Fate 2 – це рольовий картковий рогалик в стилістиці темного фентезі, – і атмосферний хорор у всесвіті "Чужих" Alien: Isolation, який, до речі, вже роздавали торік.

Паралельно в іншому сервісі PS Store проходить безплатна роздача відразу дев'яти інді-ігор для PS4 і PS VR, включаючи добре відомі ABZÛ, Subnautica і The Witness.