Екшен-адвенчура Genshin Impact продовжує завойовувати світ

Мобільна версія Genshin Impact стала рекордсменом індустрії мобільних ігор / miHoYo

Виторг рольової гри Genshin Impact на Android і iOS перевищила мільярд доларів – грі вдалося подолати рубіж за пів року, швидше всіх інших мобільних ігор в історії.

Для порівняння, шалено популярна на релізі Pokemon GO заробила перший мільярд за 9 місяців, а Lineage M досягла аналогічних показників за 10 місяців. За прибутку за останні 30 днів мобільну Genshin Impact випереджає лише PUBG Mobile і Honor of Kings.

Фінансовий успіх Genshin Impact аналітики пов'язують з регулярно виходять оновленнями, які додають в гру не тільки героїв і зброю, але також сюжетні завдання, локації, фічі і нові геймплейні механіки.

Genshin Impact швидше за всіх серед мобільних ігор заробила $1 мільярд / sensortower.com

Детальніше про Genshin Impact

Genshin Impact – це, на перший погляд, звичайний рольовий екшен з відкритим світом, натхненний серією The Legend of Zelda. Звідти Genshin Impact запозичило масу речей, в тому числі і візуальний стиль – гравців чекає божевільної красивий фентезійний світ Тейват, в якому повнісінько руїн древніх міст, фортець, магічних лісів і тому подібних речей.

Світ гри повністю відкритий для дослідження, і на кожну гору можна забратися – аби персонажу вистачило витривалості. Те саме почуття дослідження, яке колись ошелешило нас в Зельді, Genshin Impact змогла відтворити, хоч і у своїй манері. Гравці ніяк не обмежені у своїй свободі – хіба що краєм карти, за яким лежить неігровий простір.

Genshin Impact вийшла 28 вересня 2020 року на PlayStation 4, PC, iOS і Android. Пізніше гра дістанеться до Nintendo Switch.

Трейлер Genshin Impact

Раніше ми розповідали про Valheim – невигадливий, здавалося б, "виживач" з простенькою графікою, який раптово увірвався на перші позиції в рейтингу найпопулярніших ігор в Steam, а його продажам може позаздрити будь-яка обласкана пресою і гравцями ААА-франшиза.