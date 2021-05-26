Ексклюзивний блокбастер Ratchet & Clank: Rift Apart отримав новий трейлер

Сюжетний трейлер Ratchet & Clank: Rift Apart / Sony

Ігровий підрозділ Sony і студія-розробник Insomniac Games випустили новий геймплейний трейлер свого майбутнього ексклюзиву – Ratchet & Clank: Rift Apart. Гра вийде 11 червня тільки на консолях PlayStation 5.

Це завершальний трейлер відеотрилогії за участю робота Зуркона-молодшого, в яких розробники знайомлять гравців з різними аспектами гри. Цього разу основну увагу приділили сюжету майбутньої новинки. І його зав'язка дійсно інтригує.

Як вже було відомо, антагоністом в "Ratchet & Clank: Крізь світи" виступить доктор Нефаріус. У спробі знищити все органічне життя доктор намагається знайти галактику, в якій йому вдається перемагати. В одній галактиці йому це вдається. Але пристрій негідника розірвав тканину простору і часу, утворивши злами, які діють як портали в інші виміри і реальності.

Нашим героям належить подорож по цілому ряду як нових, так і вже добре знайомих нам світів і планет. І в одній з реальностей ми зустрінемо другого представника надзвичайно рідкісної раси ломбакс: дівчину з механічною рукою. І Рівет стане другим іграбельним героєм.

Розробники з Insomniac Games називають гру новою "міжгалактичною пригодою". Сюжетна лінія не пов'язана з подіями попередніх частин, що робить даний проєкт ідеальним для знайомства з серією. Однак, фанати франшизи безсумнівно знайдуть зв'язок з попередніми іграми. Ну і виглядає все це, звичайно, разюче – радимо дивитися в 4K.

Сюжетний трейлер Ratchet & Clank: Rift Apart

Нагадаємо, що прем'єра Ratchet & Clank: Rift Apart відбудеться 11 червня тільки на PlayStation 5. Вартість стандартного видання Ratchet & Clank: Rift Apart в PlayStation Store становить 2299 грн, а видання Deluxe – 2599 грн.