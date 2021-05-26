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Эксклюзивный блокбастер Ratchet & Clank: Rift Apart получил новый трейлер

26 мая 2021, 14:39

Релиз зрелищного боевика от создателей Spider-Man состоится только на PlayStation 5 уже в следующей месяце, 11 июня.

Ratchet & Clank: Rift Apart
Сюжетный трейлер Ratchet & Clank: Rift Apart / Sony

Игровое подразделение Sony и студия-разработчик Insomniac Games представили новый геймплейный трейлер своего будущего эксклюзива – Ratchet & Clank: Rift Apart. Игра выйдет 11 июня только на консолях PlayStation 5.

Это завершающий трейлер видеотрилогии с участием робота Зуркона-младшего, в которых авторы знакомят игроков с различными аспектами игры. На этот раз основное внимание уделили сюжету предстоящей новинки. И его завязка действительно интригует.

Как уже было известно, антагонистом в "Ratchet & Clank: Сквозь миры" выступит доктор Нефариус. В попытке уничтожить всю органическую жизнь доктор пытается найти галактику, в которой ему удаётся побеждать. В одной галактике ему это удаётся. Но устройство негодяя разорвало ткань пространства и времени, образовав изломы, которые действуют как порталы в другие измерения и реальности.

Нашим героям предстоит путешествие по целому ряду как новых, так и уже хорошо знакомых нам миров и планет. И в одной из реальностей мы повстречаем второго представителя чрезвычайно редкой расы ломбакс: девушку с механической рукой. И Ривет станет вторым играбельным героем.

Разработчики из Insomniac Games называет игру новым "межгалактическим приключением". Сюжетная линия не связана с событиями предыдущих частей, что делает данный проект идеальным для знакомства с серией. Однако, фанаты франшизы несомненно найдут связь с предыдущими играми. Ну и выглядит всё это, конечно, впечатляюще – советуем смотреть в 4К.

Сюжетный трейлер Ratchet & Clank: Rift Apart

Напомним, что премьера Ratchet & Clank: Rift Apart состоится 11 июня только на PlayStation 5. Стоимость стандартного издания Ratchet & Clank: Rift Apart в PlayStation Store составляет 2299 грн, а издания Deluxe – 2599 грн.

Ratchet & Clank
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