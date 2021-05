Новый ролик "Ratchet & Clank: Сквозь миры" посвятили разнообразию мира

Ratchet & Clank: Rift Apart - новый трейлер / Sony

Издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик Insomniac Games представили новый геймплейный трейлер своего будущего эксклюзива – Ratchet & Clank: Rift Apart. Игра выйдет 11 июня только на PlayStation 5.

Это второй из трёх коротких роликов с участием робота Зуркона-младшего, в которых авторы продемонстрируют разные аспекты игры. Упор в этом трейлере сделали на разнообразие планет в игре – всего в трейлере показали не менее семи разных миров.

Ratchet & Clank Rift Apart – новая часть знаменитой серии приключенческих экшенов про Рэтчетта и Кланка, продолжающая историю Into the Nexus 2013 года. В новой игре герои столкнутся с новыми опасностями – например, с разрывами между мирами, через которые можно свободно перемещаться по различным планетам. Также игроков ждет встреча с совершенно новой героиней – Ривет (Rivet), обитательница одного из альтернативных измерений, которое предстоит посетить Рэтчету и Кланку в борьбе с Нефариусом.

Разработчики из Insomniac Games называет игру новым "межгалактическим приключением". Сюжетная линия не связана с событиями предыдущих частей, что делает данный проект идеальным для знакомства с серией. Однако, фанаты франшизы несомненно найдут связь с предыдущими играми. Ну и выглядит всё это, конечно, впечатляюще – советуем смотреть в 4К.

Трейлер Ratchet & Clank: Rift Apart

Релиз зрелищного боевика от создателей Spider-Man состоится 11 июня только на PlayStation 5. Стоимость стандартного издания Ratchet & Clank: Rift Apart в PlayStation Store составляет 2299 грн, а издания Deluxe – 2599 грн.