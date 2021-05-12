Sony поделилась новыми кадрами из будущего эксклюзива PS5 – Ratchet & Clank: Сквозь миры

Ratchet & Clank: Сквозь миры - геймплей / Sony

Издательство Sony провело закрытую презентацию игры Ratchet & Clank: Сквозь миры, показав геймплей и за Рэтчета, и за Ривет, которая прихватила с собой Кланка для того, чтобы помочь своим товарищам.

Как пишет DTF, "Rift Apart – не игра с открытым миром, однако весь контент и все планеты в ней стримятся как в Marvel's Spider-Man, в реальном времени. Загрузка контента в память и его выгрузка происходит в течение нескольких фреймов".

Издание отмечает, что все синематики в Rift Apart создавались в тесном сотрудничестве между отделами анимации и повествования: "Это полноценный фильм внутри игры". Готовые сценарии отправляли аниматорам, которые добавляли дополнительные детали от себя. Команда старалась как можно меньше рассказывать словами и как можно больше – визуальными приёмами. Например, работу порталов разработчики объясняют с помощью ролика, в котором Рэтчет спорит с Кланком и случайно обнаруживает, что движения его руки с кристаллом открывают разрыв в реальности.

Как и в Returnal, режимы стрельбы оружия в Ratchet & Clank теперь можно переключать с помощью курка. Впрочем, Insomniac подошла к вопросу более комплексно. Например, в двуствольном дробовике частичное нажатие триггера выпускает один заряд, а полное – второй, а пистолет в первом режиме стреляет более точно, а во втором – взамен сниженной стабильности повышается скорострельность. Энергетическая пушка по частичному нажатию заряжается, а после тактильного сигнала игрок может сделать выстрел, продавив курок до конца.

Ratchet & Clank: Rift Apart – новая часть знаменитой серии приключенческих экшенов про Рэтчетта и Кланка от студии Insomniac Games (создатели Marvel’s Spider-Man и Marvel’s Spider-Man: Miles Morales), ставшей в 2019 году частью Sony.

Разработчики из Insomniac Games называет игру новым "межгалактическим приключением". Сюжетная линия не связана с событиями предыдущих частей, что делает данный проект идеальным для знакомства с серией. Однако, фанаты франшизы несомненно найдут связь с предыдущими играми. Ну и выглядит всё это, конечно, впечатляюще – советуем смотреть в 4К.

Геймплей Ratchet & Clank: Rift Apart

Релиз зрелищного боевика от создателей Spider-Man состоится 11 июня только на PlayStation 5. Стоимость стандартного издания Ratchet & Clank: Rift Apart в PlayStation Store составляет 2299 грн, а издания Deluxe – 2599 грн.